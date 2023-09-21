氣質黑絲美女勸投資茶磚！阿北急掏83萬「交關」　真相讓他超心碎

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓老翁（72歲）日前在網路結識一名氣質美女，兩人相談甚歡成了忘年之交，美女建議老翁購買茶磚可增值，老翁不疑有他，一口氣購買20塊，每塊1300元美金約台幣4萬1600元，老翁抱著83萬餘元跑到銀行準備匯款時，因為關於用途說法反覆，行員發現有異報警處理，員警到場耐心說明不符合常理之處，讓老翁驚覺被騙，後來更忍痛刪除美女網友的帳號。

▲網路氣質美女鼓勵老翁投資茶磚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲網路氣質美女鼓勵老翁投資茶磚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局龍華所警員謝艾純、白曉帆18日上午11時許接獲轄內銀行通報，有老翁疑似遭詐騙，到場後發現張姓老翁向銀行行員謊稱要匯款支付材料貨款，但行員查證發現這個帳戶近期有大量異常交易。

員警進一步了解才發現，老翁在交友軟體上認識美女網友「Luice」，2週來雙方聊得投機，女網友趁機表示近期投資茶磚獲利可期，並介紹閨密「蘭蘭」的普洱茶磚品質一級棒，希望可以幫忙捧場，老翁聽完立刻答應匯款83萬「交關」。

▲員警仔細向老翁說明可能遭詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警經老翁同意後查看三方聯繫通話，發現網友「蘭蘭」竟要老翁匯款時向行員表明是「材料貨款」，而不是投資購買茶磚，員警耐心說明這行為明顯不符合常理，加上老翁想要匯入的帳戶，這幾天異常的大量金流進出，極可能就是人頭帳戶。老翁靜下心來思考，認為行員與員警的說明才是事實，決定不再匯款，並忍痛刪除這兩名美女網友。

▲詐騙集團誘騙老翁投資茶磚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打110專線或警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，以防被騙。