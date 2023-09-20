「總統教育獎」生命教育講師蔡傑父子　信義國小生命教育講座獲肯定

▲生命教育講師蔡傑及爸爸蔡昭偉，到信義國小舉辦生命教育講座，受到師生歡迎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區信義國小校長馮郁元，特別邀請獲得「總統教育獎」生命教育講師蔡傑及爸爸蔡昭偉到學校，為全校師生及家長辦理了一場非常精彩的「生命教育講座」，獲得與會師生及家長很大的肯定與認同。

校長馮郁元表示，他一直在追蹤「總統教育獎」生命教育講師蔡傑爸爸的粉絲團，看到他為孩子的付出，以及星星的孩子蔡傑從重度自閉開始學習的成長過程，非常的感動，於是在5月29日便跟蔡傑爸（蔡昭偉）聯絡，希望他能跟蔡傑來學校辦一場生命教育講座，沒想到時間一排就得等4個月，相當難得。

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這場生命教育講座，由蔡傑透過簡報、照片及他小時候種種的生活影片擔任主講，馮郁元說，孩子的表現是最直接的，很少看到全校的孩子可以從頭到尾聽得那麼認真，還有高年級孩子放學後跟他說，班上有同學聽到掉眼淚！從一開始聽著蔡傑到4歲說話發出的聲音，大家還努力在猜他想表達的是什麼，畫面一轉就是蔡傑開始學游泳、直排輪、獨輪車、蛇板....種種的運動，全校的孩子自主的為他鼓掌，給他喝采，那場面看到的是孩子心中對生命的感動！

校長馮郁元說，一場生命教育講座，不只看到了蔡傑爸不放棄，努力陪孩子成長學習的辛苦與心酸付出，更看到一個至今仍拿著中度自閉及輕度智能障礙的孩子，在爸爸辛苦努力了18年後，自己主講了第120場的生命講座！

校長馮郁元強調，生命不是我們想怎樣就怎樣，也像蔡傑說的【沒有人想選擇當身心障礙的外星人】，透過他的親身演講，除了自己要接受命運的安排及努力外，更希望更多的孩子及家長老師可以多了解、接納、幫助這些特殊的天使，或許他們都是他日成功的蔡傑，有自己的一片天，站在眾人面前，成就更勝於我們一般的地球人！