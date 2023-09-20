　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「總統教育獎」生命教育講師蔡傑父子　信義國小生命教育講座獲肯定

▲生命教育講師蔡傑及爸爸蔡昭偉，到信義國小舉辦生命教育講座，受到師生歡迎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲生命教育講師蔡傑及爸爸蔡昭偉，到信義國小舉辦生命教育講座，受到師生歡迎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區信義國小校長馮郁元，特別邀請獲得「總統教育獎」生命教育講師蔡傑及爸爸蔡昭偉到學校，為全校師生及家長辦理了一場非常精彩的「生命教育講座」，獲得與會師生及家長很大的肯定與認同。

校長馮郁元表示，他一直在追蹤「總統教育獎」生命教育講師蔡傑爸爸的粉絲團，看到他為孩子的付出，以及星星的孩子蔡傑從重度自閉開始學習的成長過程，非常的感動，於是在5月29日便跟蔡傑爸（蔡昭偉）聯絡，希望他能跟蔡傑來學校辦一場生命教育講座，沒想到時間一排就得等4個月，相當難得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場生命教育講座，由蔡傑透過簡報、照片及他小時候種種的生活影片擔任主講，馮郁元說，孩子的表現是最直接的，很少看到全校的孩子可以從頭到尾聽得那麼認真，還有高年級孩子放學後跟他說，班上有同學聽到掉眼淚！從一開始聽著蔡傑到4歲說話發出的聲音，大家還努力在猜他想表達的是什麼，畫面一轉就是蔡傑開始學游泳、直排輪、獨輪車、蛇板....種種的運動，全校的孩子自主的為他鼓掌，給他喝采，那場面看到的是孩子心中對生命的感動！

▲生命教育講師蔡傑及爸爸蔡昭偉，到信義國小舉辦生命教育講座，受到師生歡迎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長馮郁元說，一場生命教育講座，不只看到了蔡傑爸不放棄，努力陪孩子成長學習的辛苦與心酸付出，更看到一個至今仍拿著中度自閉及輕度智能障礙的孩子，在爸爸辛苦努力了18年後，自己主講了第120場的生命講座！

校長馮郁元強調，生命不是我們想怎樣就怎樣，也像蔡傑說的【沒有人想選擇當身心障礙的外星人】，透過他的親身演講，除了自己要接受命運的安排及努力外，更希望更多的孩子及家長老師可以多了解、接納、幫助這些特殊的天使，或許他們都是他日成功的蔡傑，有自己的一片天，站在眾人面前，成就更勝於我們一般的地球人！

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
農業部說謊公文曝光
調查結果出爐！基泰大直鄰房塌陷　證交所開罰
飛彈巡防艦變愛之船！輔導長多次偷情女士官
快訊／高雄摩鐵驚爆命案　1男躺浴缸死亡
換新冷氣　「趴在室外機」5樓墜下慘死
蘋果地圖「環視」功能要來了　官方列表已包含台灣
28萬人還沒領6000元！　逾期將沒入國庫
台中最高樓「塞5大顆阻尼器」比101多　內部照首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

馬斯克紫微命盤曝！命理師驚「大運旺到嚇死人」：證明運比命重要

「寧願男友花錢嫖妓」日本妹接受度超高　鄉民驚曝1原因

「進口標台灣」業者稱畜產會指示　農業部：雞蛋變冷凍液蛋的認知誤差

進口蛋流向不明引爆民怨　桃市府議會專案報告、續查守護食安

台電南投區處力推大戶智慧移電　草屯廠商3個月省了134萬電費

「總統教育獎」生命教育講師蔡傑父子　信義國小生命教育講座獲肯定

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

馬斯克紫微命盤曝！命理師驚「大運旺到嚇死人」：證明運比命重要

「寧願男友花錢嫖妓」日本妹接受度超高　鄉民驚曝1原因

「進口標台灣」業者稱畜產會指示　農業部：雞蛋變冷凍液蛋的認知誤差

進口蛋流向不明引爆民怨　桃市府議會專案報告、續查守護食安

台電南投區處力推大戶智慧移電　草屯廠商3個月省了134萬電費

「總統教育獎」生命教育講師蔡傑父子　信義國小生命教育講座獲肯定

汐止驚見娃娃機台零錢大盜！　員工制止慘被噴辣椒水...誇張畫面曝

農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

畜產會「巴西蛋流向資料不全」　北市衛生局：要求9／22前補充

男鼓吹買1美元比特幣沒人理　10年後變超級有錢人！天天海島度假

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞

兒童視力矯正新趨勢！角膜塑型結合AI智能驗配滿意度大增

20歲火辣泰妹「肉體賺旅費」！網路論壇訊息露餡...極樂價碼曝

傻眼貓咪！秋田犬硬鑽進貓室　嗑光飼料還撒尿...媽回家崩潰

生活熱門新聞

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

4星座「走不出舒適圈」

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

iPhone 15 Pro「這1色最搶手」！果粉妹秒喊後悔

陳紫渝認愛2個月「推出個人寫真」！網暴動：買了啦

更多熱門

相關新聞

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

對於國民黨總統提名人侯友宜訪問美國，國民黨主席朱立倫今（20）日在中常會，以美國學者所言「侯友宜這次是有備而來，充滿亮點」，形容此行非常成功，也受到很大的肯定。他說「團結的力量回來了」，美國僑界發揮最大的團結力量，協助侯友宜美國行程的安排，也特別感謝僑界的朋友們。

藍內參民調曝光！　朱立倫曝：「1對1」侯友宜、柯文哲都贏賴清德

藍內參民調曝光！　朱立倫曝：「1對1」侯友宜、柯文哲都贏賴清德

連署首日人潮湧現　郭台銘喊「感動」：連署越多越好

連署首日人潮湧現　郭台銘喊「感動」：連署越多越好

糗！郭台銘連署站「筆」不夠　支持者自掏腰包買30支急救援

糗！郭台銘連署站「筆」不夠　支持者自掏腰包買30支急救援

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

關鍵字：

總統教育獎生命教育蔡傑

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面