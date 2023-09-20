第35個締盟城市　桃園和菲律賓安吉利斯市締結姊妹市

▲市長張善政與菲律賓安吉利斯市長拉扎廷舉辦線上姊妹市協定簽署儀式。（圖／秘書室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政20日與菲律賓安吉利斯市長卡梅洛．拉扎廷（Carmelo G. Lazatin Jr.）舉辦線上姊妹市協定簽署儀式，雙方正式締結為姊妹市。菲律賓安吉利斯市為桃園第35個姊妹市，也是張市長任內締結的第2個姊妹市。未來，兩個城市將針對航空城計畫、物流、貿易、文化及觀光進行緊密交流，開展姊妹市合作新篇章。

張市長表示，桃園和安吉利斯市同為機場城市，桃園是台灣國際機場所在地，安吉利斯市則擁有克拉克國際機場，桃園發展以機場為基礎，積極發展航空城計畫，計畫周邊物流產業及自由經濟貿易區發展蓬勃。透過與安吉利斯市簽署姊妹市協定，未來兩市各部門互動將更加頻繁、情誼更加濃厚。

菲律賓安吉利斯市副市長Vicenta Vega-Cabigting表示，今日簽署的姊妹市協定為兩個城市建立新的全球夥伴關係，並成為雙方都市發展的催化劑，促進彼此文化、商業、旅遊和貿易交流，特別著重機場相關產業的發展，並透過更快、有效的方式提供商業服務，促進經濟發展。

馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表貝世偉(Silvestre Hernando Bello III)也見證了台灣桃園市和菲律賓安吉利斯市，兩個城市間的歷史性協議，桃園-安吉利斯市姐妹市協定證明了台灣和菲律賓人民互惠互利的牢固鏈結，並促進了兩國之間的關係，包括貿易、商業、投資、旅遊和航空相關行業，更重要的是文化和人民之間的關係。

張善政也特別準備了由菲律賓在台藝術家馬力歐(Mario Subeldia)繪製的壓克力畫作，畫作呈現桃園國際機場與安吉利斯市克拉克國際機場，右上方翱翔的飛機則象徵兩市直航互通有無，情誼延綿不斷。安吉利斯市則準備在地工藝家及市政府所扶持的微型企業所製作的木雕和象徵開啟兩市交流的城市之鑰。

儀式由外交部亞東太平洋司曾三訊參事及馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表貝世偉出席見證。駐菲律賓代表處政務組副組長邵詠潔及政務組一等秘書王堯伶線上觀禮。