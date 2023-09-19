桃園全面追查進口蛋源頭　查獲逾149萬顆即期蛋出貨6縣市

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府食安聯合稽查小組持續追查過期進口雞蛋流向，查核全日物流公司桃園觀音倉及好好國際物流公司委好食在公司儲存進口雞蛋，2處倉儲現場均有過期進口雞蛋，經統計巴西蛋216萬6,480顆、泰國蛋101萬7,360顆，產品外箱貼有過期品禁出及報廢品待銷毀字樣。

▲桃園市政府食安聯合稽查小組持續追查過期進口雞蛋流向。（圖／衛生局提供）

另發現2家業者共有14批，達149萬2200顆即期出庫(距效期日僅剩7天內)，出貨給6縣市10家蛋品商，市府食安聯合稽查小組將持續追查，並移請所轄縣市衛生局後續追查進口蛋製成合規性。

市府衛生局19日晚間說明，聯稽小組另有10線全面追查20家桃園蛋品製造廠(包含農業部提供的下游製造廠名單)，有6家進口雞蛋，經追查3家(台達蛋品科技股份有限公司、上旺蛋行及育慶蛋行)無違規使用，另1家立群農產品有限公司提供資料顯示3月27日至5月15日，由台農發公司取得共計15批，273萬3,840顆雞蛋（進口國：美國、泰國、澳洲、菲律賓及土耳其）。

業者提具聲明書表示，完全未使用過巴西進口蛋，另自112年5月15日後就未再使用進口雞蛋。餘2家(仲毅農產品有限公司及乙太農產品有限公司)持續勾稽比對進銷憑證及製令單中。

衛生局進一步說明，桃園市政府為保障校園學童午餐食的安全，昨(18)日已針對供應學校營養午餐的團膳業者17家（14家桃園市、3家外縣市）及114家學校自設廚房進一步查訪，經查114家自設廚房未使用液蛋，殼蛋一律採用具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品(TAP)」標章或可追溯來源畜牧場。17家團膳業中有3家使用液蛋，液蛋來源於他縣市，已移請所轄衛生局協助查核。

衛生局提醒學校自設廚房及供應營養午餐團膳業者，應確實執行午餐契約規範，應落實自主查核雞蛋是否採用具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品(TAP)標章，或雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源之產品，並依規定應每日如實登錄「教育部校園食材登錄平臺」，若未依桃園市學校午餐工作手冊採購契約第8條確實執行，將依履約規定加重處罰。

衛生局再次呼籲食品業者，若發現蛋品發霉、逾期等危害衛生安全之虞時，應依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。