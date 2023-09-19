診所溜滑梯突消失！竟是家長一舉動讓它不見了

▲小禾馨溜滑梯拆了。（圖／翻攝臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）



記者柯振中／綜合報導

許多兒科診所為了讓孩童等待時不覺得無聊，會特地擺放許多玩具、書本提供使用。不過，小禾馨民權小兒科診所本來有擺放溜滑梯，近日被申訴設計不良，基於眾多考量，禾馨創辦人、婦產科名醫蘇怡寧決定拆除，同時也發文向溜滑梯道別，也希望大家提供新的想法，讓診所內能夠安裝其他安全的玩樂設施。

蘇怡寧在臉書上分享，小民權兒科的候診區設有溜滑梯，原先設計的初衷，是提供家長、孩子溫馨且舒服放鬆的空間，同時又兼顧安全美觀，讓小朋友來看診時，都能有舒適愉悅的環境。

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▲小禾馨溜滑梯拆了。（圖／翻攝臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）



不過，護理人員跟診忙碌，沒有辦法在溜滑梯旁照顧，因而導致有小朋友摔倒、父母向主管機關申訴設計不良的狀況發生。經過各方面的考量，蘇怡寧決定要將溜滑梯拆除，「本所資深員工『溜滑梯』因無法獨立作業，已於近日離職，特此公告。」

蘇怡寧表示，近期有許多人詢問「溜滑梯怎麼不見了」，此舉是為了確保家長安心、孩子安全，雖然很想提供歡樂的候診遊戲區，但實在無法派人隨時看顧，只好拆除。

此外，蘇怡寧也進一步向網友們詢問，「大家還有推薦什麼新同事可以來應徵的嗎」，應徵的條件為安全面試合格，並且沒有安全疑慮，似乎還想再添購設施，讓孩子們能夠有放鬆的環境。