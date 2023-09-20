　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售

▲▼日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售。（圖／吉田屋官網）

▲吉田屋以精緻海鮮便當聞名。（圖／吉田屋官網）

記者王佩翊／編譯

日本青森縣八戶市一間專門製作鐵路便當的便當店出現疑似食物中毒事件，多名乘客食用該便當店的便當後出現上吐下瀉等症狀，累計受害人數超過100人。八戶市公所也已下令徹查，根據最新消息，店家已宣布全面停止製造與販售旗下的11款便當。

根據《青森朝日放送》報導，八戶市公所指出，有多人食用鐵路便當店「吉田屋」的便當後，通報出現嘔吐、腹瀉等症狀，截至19日中午以前，全國已出現超過100名受害者。根據調查，這些出現疑似食物中毒症狀的顧客皆是購買吉田屋16日所推出的11款便當。

八戶市公所懷疑為食物中毒，目前已經前往吉田屋的製造工廠進行調查。而吉田屋則宣布，由於「商品不良」，因此自發性停止生產並販售16日、17日出現問題的11款便當。

▲▼日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售。（圖／吉田屋官網）

▲▼吉田屋在官網公布11款停售便當。（圖／吉田屋官網）

▲▼日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售。（圖／吉田屋官網）

吉田屋創立至今超過130年，是知名鐵路便當老店，而吉田屋除了17日在官網上承認便當出現問題外，強調在查明原因前將自發性停止生產與販售，吉田屋社長吉田廣城也在19日發表道歉聲明。八戶市保健所目前仍在調查具體原因，以確定是否為食物中毒。

根據《日本新聞網》報導，由於吉田屋的便當流通至全國各銷售點，因此目前的100名受害者所在之處遍及全國40個地區。由於北海道與福岡縣皆有販售吉田屋便當，受害者人數恐持續上升。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／觀音山隨機砍人！　至少5人受傷
快訊／板橋女梯井4F墜B2！　傷重死亡
過馬路被猛撞！　台中男滑行10m雙腿骨折慘死
星宇突公告「新規定」　10／3火速生效！
造反了！班長拿榔頭爆頭中校
請改道！國1滿地碎玻璃...還在清理中
今年可能暖冬＋暖秋！　聖嬰機率破七成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日大使館接「40萬通」中國騷擾電話！員工怨：通報公安也沒用

墨西哥外星人哪來的「秘魯火大要查了」　學者也狂打臉：超蠢

25歲女產下「26指女嬰」！警長尪嚇壞...村民嗨喊：是女神轉世

曾辦「蔡麥會」！　共和黨總統初選辯論27日雷根圖書館登場

3掌打死2歲女兒！吸毒男與妻「鍋燒焚屍」藏廚房　判決曝光

友邦巴拉圭總統聯大表態　支持台灣加入聯合國系統

日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售

俄烏戰線外溢！無人機襲蘇丹叛軍　疑烏克蘭特勤下的手

迪士尼宣布未來10年　將砸1.9兆元翻倍投資主題樂園業務

巴西總統聯合國大會演說　稱俄烏戰爭暴露聯合國無能

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

玉澤演飯撒「每秒都在換動作」太專業　網友讚嘆：速度超驚人..不虧二代團XD

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

張震嶽再救人！見婦硬闖馬路　狂叭到退回路邊：別怪我雞婆

日大使館接「40萬通」中國騷擾電話！員工怨：通報公安也沒用

墨西哥外星人哪來的「秘魯火大要查了」　學者也狂打臉：超蠢

25歲女產下「26指女嬰」！警長尪嚇壞...村民嗨喊：是女神轉世

曾辦「蔡麥會」！　共和黨總統初選辯論27日雷根圖書館登場

3掌打死2歲女兒！吸毒男與妻「鍋燒焚屍」藏廚房　判決曝光

友邦巴拉圭總統聯大表態　支持台灣加入聯合國系統

日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售

俄烏戰線外溢！無人機襲蘇丹叛軍　疑烏克蘭特勤下的手

迪士尼宣布未來10年　將砸1.9兆元翻倍投資主題樂園業務

巴西總統聯合國大會演說　稱俄烏戰爭暴露聯合國無能

只有今天！　速食店「呱呱包買2送1」要搶吃

基隆警官遭爆「揩油5年」！開偵防車接送妻兒　市警局要查了

日大使館接「40萬通」中國騷擾電話！員工怨：通報公安也沒用

郭台銘連署站今10時開張　台北「旗艦站」湧人潮提早半小時入場

參加10年閨蜜婚禮　攜伴又拿餅「只包600元」！1舉動惹怒同桌人

越來越難賺？YouTube爆停更潮　他整理名單驚：感覺不單純

韓韶禧、Jennie愛牌GANNI確定登台！最快明年初開幕　爆款笑臉T恤必收

快訊／新北觀音山驚傳隨機砍人！至少5人受傷　男行兇後逃逸

不能拿針線！花蓮客籍婦不服輸　3年成布農族織布師

雲林要發錢了！14萬長者受惠　首創「1族群」5285人可領千元

傻眼貓咪！秋田犬硬鑽進貓室　嗑光飼料還撒尿...媽回家崩潰

國際熱門新聞

10歲童割包皮被切龜頭　2000萬賠償變84萬元

金正恩訪俄「獲贈大寶劍」照片曝光

爆乳妹大鬧美航嗆「我是IG網紅」　身分曝光

店員搞錯「多給一張彩券」　讓男中千萬大獎

美國防高官：中國軍事入侵台灣　成功難度極高

馬斯克是混蛋　傳記作者揭觀察：只有夠狠才能成功

國際油價開盤走高　投資人湧現避險情緒小跌作收

巴西總統聯合國大會演說　稱俄烏戰爭暴露聯合國無能

日100人吃吉田屋便當　食物中毒

少年割包皮龜頭遭切除！2100萬賠償被砍到剩84萬

英國爆共諜疑雲　傳中方外交茶具藏竊聽器

辣妹大鬧美航！狂喊「我是網紅」憤而下機

東京工安事故「15噸鋼骨壓死2人」近照曝光

中頭獎秒買房　老翁1疏忽竟揹債淪遊民

更多熱門

相關新聞

東京工安事故「15噸鋼骨壓死2人」近照曝光

東京工安事故「15噸鋼骨壓死2人」近照曝光

日本東京一處建築工地19日上午9時20分左右發生重大工安事故，造成2死3傷。據警方說法，當時起重機吊起一根長30公尺、重約15噸的鋼骨，5名男性工人坐在上頭準備將其固定在結構上，不料鋼骨突然墜落，2人被壓在鋼骨下身亡，死者身分已確認為33歲與43歲雇員。負責建案2家業者的皆是日本前五大建設公司。

日本80歲以上老人「首次突破10%」

日本80歲以上老人「首次突破10%」

日天婦羅名店爆歧視顧客！韓女誤喝漂白水

日天婦羅名店爆歧視顧客！韓女誤喝漂白水

專家：金與正是全球最危險女性

專家：金與正是全球最危險女性

金正恩歸國　官媒讚訪俄成果：邁入新篇章

金正恩歸國　官媒讚訪俄成果：邁入新篇章

關鍵字：

日韓要聞吉田屋

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

今雨區擴大！　後天起降溫

女想「肉償抵房租」遭房東拒絕！她竟露胸持刀威脅

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

Lisa傳跳槽美國唱片公司！簽約金比「YG續約13億」還高

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

即／新北女工人「4F直墜B2」！無呼吸心跳搶救中

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

更多

最夯影音

更多
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD
16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面