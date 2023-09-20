日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售

▲吉田屋以精緻海鮮便當聞名。（圖／吉田屋官網）



記者王佩翊／編譯

日本青森縣八戶市一間專門製作鐵路便當的便當店出現疑似食物中毒事件，多名乘客食用該便當店的便當後出現上吐下瀉等症狀，累計受害人數超過100人。八戶市公所也已下令徹查，根據最新消息，店家已宣布全面停止製造與販售旗下的11款便當。

根據《青森朝日放送》報導，八戶市公所指出，有多人食用鐵路便當店「吉田屋」的便當後，通報出現嘔吐、腹瀉等症狀，截至19日中午以前，全國已出現超過100名受害者。根據調查，這些出現疑似食物中毒症狀的顧客皆是購買吉田屋16日所推出的11款便當。

八戶市公所懷疑為食物中毒，目前已經前往吉田屋的製造工廠進行調查。而吉田屋則宣布，由於「商品不良」，因此自發性停止生產並販售16日、17日出現問題的11款便當。

▲▼吉田屋在官網公布11款停售便當。（圖／吉田屋官網）



吉田屋創立至今超過130年，是知名鐵路便當老店，而吉田屋除了17日在官網上承認便當出現問題外，強調在查明原因前將自發性停止生產與販售，吉田屋社長吉田廣城也在19日發表道歉聲明。八戶市保健所目前仍在調查具體原因，以確定是否為食物中毒。

根據《日本新聞網》報導，由於吉田屋的便當流通至全國各銷售點，因此目前的100名受害者所在之處遍及全國40個地區。由於北海道與福岡縣皆有販售吉田屋便當，受害者人數恐持續上升。