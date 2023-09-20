▲「一鹿順風 職向未來」青銀共創亮點場徵才活動，媒合率達80%。

圖、文／桃園市政府提供

為鼓勵中高齡人力資源再創新，引領年輕世代共創、共榮，桃園市政府就業職訓服務處桃園就業中心在9月15日（五）9時至13時於陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號）舉辦「一鹿順風 職向未來」青銀共創亮點場徵才活動，邀請36家廠商，超過1,500個工作職缺，包含服務業、科技業、製造業等多元產業職缺，提供中高齡朋友及社會新鮮人、待業或有意願轉換跑道的民眾選擇，當日參加人數188人，媒合率80%。

▲本市就業職訓服務處積極推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」方案。

本市就業職訓服務處積極推動「青年安薪就業讚」方案，促進青年人才根留桃園，凡設籍本市且未滿30歲、高中職以上畢業未就業者，經推介找到適合自己的工作職缺，受僱滿3個月可獲得獎勵金9,000元，滿6個月加碼1萬2,000元，最高2萬1,000元；青年就業滿6個月，獎勵雇主1萬元。並推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」方案，鼓勵銀髮族重出江湖，凡設籍本市且年滿50歲已退休或未就業者，經媒合後穩定就業滿3個月，每人可領取1萬元就業獎勵金，歡迎電洽詢問。

▲本市就業職訓服務處積極推動「青年安薪就業讚」方案。

為持續服務桃園各地求職者並促進在地就業，本府就業職訓服務處將陸續舉辦多場徵才活動，歡迎有興趣的朋友準備好履歷，現場面試、順利就業！活動詳情可至就業職訓服務處網站（https://oes.tycg.gov.tw/）亦可至桃園市工作職缺地圖（http://jobmap.tycg.gov.tw）瀏覽活動資訊。

由勞動部就業安定基金補助 廣告

