日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

▲台灣有著「泡麵王國」封號，連日本網紅也著迷。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

便宜又方便的泡麵是許多台灣人的最愛，僅需沖泡熱水就能直接端上桌。對此，日本網紅「秋山燿平」最近分享了他對台灣統一肉燥麵的喜愛，儘管東京一包賣得比台灣貴3倍，他仍然愛不釋手。

「我最近瘋狂吃這個，簡直愛上了XD！」秋山燿平最近在他的臉書粉絲專頁上分享了他對台灣統一肉燥麵的喜愛之情，他形容這款泡麵令他著迷不已，並以煮成乾麵、搭配半熟雞蛋的獨特做法，展現他對這道美食的熱愛，「最喜歡沒有湯的，當作乾麵，並加上雞蛋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲秋山燿平對統一肉燥泡麵愛不釋手 。（圖／秋山 燿平（Yohei Akiyama）臉書粉絲團）

秋山燿平也透露，統一肉燥麵在日本東京的售價為一包200日圓（約新台幣43元）。相比台灣每包售價13元，價格足足高出約3倍，但這並未減損他對統一肉燥麵的熱愛。

貼文曝光後，立刻掀起許多網友共鳴，「懂吃，就是要吃乾麵，而且加蛋根本五星級美食」、「我從兩歲吃到現在，40年過去還是覺得很好吃」、「這款吃乾的超好吃」、「這真的很耐吃」、「這是號稱台灣最無敵的泡麵」、「專業，就是要吃沒湯的！」、「從30幾年前就都這樣子吃了，很讚，比湯的好吃」。

不少人也分享吃法，「加調味粉和肉燥包，然後均勻捏碎，像科學麵一樣吃，這樣最好吃」、「粉包加一半就可以，不然會太鹹」、「加個蛋，真的是助攻！」、「煮麻辣鍋必備」、「我都準備兩個碗湯和麵分開吃喝」。

▲統一肉燥麵在2022年狂賣上億元業績。（圖／記者蕭筠攝）

事實上，《ETtoday新聞雲》曾報導「整年賣破1億元！「2022年最夯泡麵霸主」出爐 網曝神級吃法」，提及去（2022年）台灣人最愛泡麵排行，冠軍寶座就是由「統一肉燥麵」奪下。

據連鎖賣場家樂福統計，最熱銷泡麵前5名依序分別為：統一肉燥（包） 、來一客鮮蝦魚板、味味A排骨雞麵（袋）、科學麵原味（包）及農心辛拉麵超值包。另外，愛買銷量最好TOP5泡麵則是：統一肉燥（包）、統一來一客鮮蝦魚板、維力炸醬袋麵、味味A排骨雞袋麵及統一蔥燒牛肉袋麵。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！ 現打9折