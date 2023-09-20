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「我們都支持王家貞」競選廣告　支持者自發性贊助引人注目

▲國民黨第五選區立委參選人、台南市議員王家貞，向不願具名的支持者，為她在台南區健康路、中華西路高掛的一個「我們都支持王家貞」競選橫條看板致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨第五選區立委參選人、台南市議員王家貞，向不願具名的支持者，為她在台南區健康路、中華西路高掛的一個「我們都支持王家貞」競選橫條看板致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨第五選區立委參選人、台南市議員王家貞，20日特別向不願具名的支持者，為她在台南區健康路、中華西路高掛的一個「我們都支持王家貞」競選橫條看板致謝。

這個看板所以讓王家貞有感，乃是因為支持者就很簡單的幾個大字替王家貞加油打氣，也呼籲不分黨派的鄉親市民不管你要支持那位總統參選人，歡迎一起來支持俠女柔情的王家貞。

王家貞說，她知道自己資源很少，一如她對自己参選角色的定位，是一場孤勇者的戰役。但是她膽敢參選是因為她更知道太多太多的台南鄉親也是孤勇者，在這是非顛倒禍亂民生的政府執政下，堅毅勇敢的在為生活打拼，默默的在各個角落耕耘。

王家貞的幕後支持者說，寫這個標語就是要告訴其他朋友：「我們都支持王家貞，孤勇者不會真的孤單，只要大家都站出來，支持一位公義正派的好人選，用選票為自己改變命運，用選票為下一代爭取安和樂利的明天」！

王家貞謝謝支持者的厚愛，卻也有聲音問她看板下那幾位不同政黨的人士她也要爭取支持嗎？王家貞回應說，民主政治，爭取每一張選票都是天經地義的，不是嗎！

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