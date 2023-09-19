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秋分來了！命理師曝名字有「這1字」偏財運超旺：有機會中大獎

秋分即將來臨。（示意圖／Pexels）

▲週六（23日）是補班日也是24節氣中的「秋分」。（示意圖／Pexels）

囻文／CTWANT

23日即將迎來二十四節氣的秋分，天氣也逐漸轉涼和乾燥。命理師柯柏成在臉書發文說，如果名字中有火字，有偏財運，可以試看看買彩券，有機會中大獎；名字中有帶水在感情上要跟對方說清楚。

柯柏成說，「今年的秋分為陽曆9月23日、陰曆八月初九下午14時49分46秒交節氣，二十四節氣中的第十六個節氣。這一天，太陽到達黃經180度，直射赤道，晝夜均分，白天和夜晚一樣時長；顧名思義，秋分這一日平分了整個秋季，正好是秋季過了一半。西漢、董仲舒《春秋繁露·陰陽出入上下》所記載：『秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。』。」

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柯柏成表示，「秋分這一天，如果名字中帶有火字、火字部首、偏旁或名字中有屬火五行屬性的字，是有利偏財運的，建議這一天可以小買幾張彩券試試手氣，中獎機率都會比以往大得多（上牌桌一樣有強運），建議最好是當天就開獎，如果是拖了一兩天才開獎的就會把行運給拖掉。」

柯柏成說，「如果名字中沒火，又想試試手氣的，可以在進彩券行前用打火機點6下，連續點了6次出火才算，如果連續6次中有一次是點不著的，表示財運確實不佳，一直到冬至前就不要勉強買彩券或作其他不確定性的投資，一切以保守為宜。」

柯柏成說，「名字中有帶水的，如果長期陷於暗戀、曖昧不明的感情狀態，可以利用這個節氣9/23起至10/8這段時間節氣陰陽分半的清楚特性，好好的找機會和對方說明表白，都會有比較好的結果，無論是否在一起，早點知道對方的意向都是好的結果。」柯柏成強調，開運也能很生活化，只要照節氣時間做，就會有好運。

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