最兇鬼月後城隍爺夜巡！安座驚見「黑無常」右手斷了　專家揭原因

▲廟方透露，「黑無常」金身在轎內，但轎子沒撞壞手卻斷了，讓人匪夷所思。（圖／翻攝自全臺首邑縣城隍廟臉書）

圖文／CTWANT

「府城縣城隍夜巡」是臺南市舊府城區內，深具獨特性與在地性的年度重要信仰與民俗活動，去年10月通過臺南市政府文資審議，11月公告登錄為臺南市民俗，保存者為臺南市全臺首邑縣城隍廟。廟方透露，日前經過一晚奮戰，在夜巡圓滿、要將神尊請回安座時才發現俗稱「黑無常」的二爺手斷了，目前已修復完成。

全臺首邑縣城隍廟表示，「癸卯夜巡，經過一晚的奮戰，在夜巡圓滿、要將神尊請回安座時才發現二爺手斷了，問題是金身在轎裡，轎子沒撞壞手卻斷了，要斷應該也是斷外面這隻手。今早請示城隍爺，大二爺有需要退神還是寄爐再去處理嗎？城隍爺說不用，請大二爺暫時迴避就好，也感謝赤崁阿水師謝富全的巧手緊急修復，大二爺已修復完成銷假上班了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，民俗專家廖大乙透露，以「男左女右」的民俗角度來看，大二爺的右手斷裂，代表「好姊妹」來挑戰，也有可能是在抓捕過程中受傷；另外，今年又逢黑兔年，農曆七月間不少好兄弟、好姊妹報復性出遊，到了收假時間卻沒乖乖回到陰間，神明忙著查捕，才會讓夜巡當天特別忙碌。

「全臺首邑縣城隍廟」創建於1711年（清康熙50年），為臺南3所清代官建城隍廟之一。縣城隍夜巡起於1970年代城隍爺之神示，屬農曆7月後之祭儀，意在驅鬼除煞，每年依神示之路關，於舊府城四城門內之範圍進行夜巡，捉拿逾期未歸之鬼魂，並於城隍爺擇定之路口進行「路祭」。民俗早年為不定期，2007年起定期於農曆7月過後首個周六舉辦，儀式及夜巡將從下午至當日深夜，模式固定並延續迄今。深獲信眾之認同，已成城隍信仰活動中深具特色的民俗景象，極具獨特性與在地性。

「府城縣城隍夜巡」保存豐富的在地獨特儀式，包括農曆7月前城隍爺大駕出門稟報玉帝夜巡事宜;每3年1次於夜巡前、鬼門將關時設置公案桌，讓好兄弟鳴鼓申冤;夜巡當天極具特色，由頭旗、開路鼓、大算盤、執事隊、四將五鬼、七爺八爺、家將團、鎮魘大神、大駕、輦轎、神轎、小法團組成的香陣隊伍，以及於重要路口進行的「打路煞」、夜巡途中偶發性的「抓鬼」等等，無一不深具城隍夜巡信仰之特色。年年辦理迄今，已是民俗愛好者及許多市民的共同記憶。

台南市政府文資處表示，「府城縣城隍夜巡」於111年9月進行文資委員訪查，委員咸認民俗極具特色，且居民自發參與度高，保存者縣城隍廟亦十分用心，在交通繁忙的府城區內，盡力維持夜巡文化之傳統面貌與內涵，亦與市民生活之間取得平衡，辦理迄今，深獲信眾之認同，今登錄為本市無形文化資產，除肯定廟方之用心外，也期能讓更多民眾看見此一珍貴而獨特之民俗，共同參與、認識城隍夜巡文化，讓民俗永續傳承。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 60歲以上「老人沒孩子」怎過晚年？ 大家這樣說

▸ 前屋主留大禮！正妹翻修70年古宅 壁爐下挖出「神秘信封」打開看嗨翻

▸ 188公分泳將跳水竟頸椎骨折全身癱 父母悲痛求償學校「4800萬」結果出爐