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無法戒掉手搖飲必看！低卡機能烏龍奶茶超越手搖飲，滿足又不擔心體態！

▲▼ 無法戒掉手搖飲必看！低卡機能烏龍奶茶超越手搖飲，滿足又不擔心體態！ 。（圖／品牌）

▲許多人都想從減少熱量攝取開始，但是要戒掉每天的手搖飲最痛苦。（圖／123RF）

生活中心／綜合報導

現代生活節奏快，天天都想來一杯手搖飲舒壓，要兼顧體態和代謝提升實在不容易。隨著年紀增長，身體的代謝率會逐漸下降，想要維持體態必須增加更多的運動量，若是維持一樣的飲食習慣和生活習慣，因為代謝下降，體態就會節節攀升，為了控制體態，許多人都想從減少熱量攝取開始，但是要戒掉每天的手搖飲最痛苦，明明少吃了，但因為每天都要一杯手搖飲，反而讓身體代謝率下降、體態超速狂飆！想要控制體態又想要提升代謝能力，對戒不掉飲料的忙碌現代人來說實在很辛苦。

▲▼ 無法戒掉手搖飲必看！低卡機能烏龍奶茶超越手搖飲，滿足又不擔心體態！ 。（圖／品牌）

▲現代生活節奏快，天天都想來一杯手搖飲舒壓（圖／halfbottle

▲▼ 無法戒掉手搖飲必看！低卡機能烏龍奶茶超越手搖飲，滿足又不擔心體態！ 。（圖／品牌）

▲戒不掉手搖飲！壓力大就想喝奶茶療癒一下。(圖／ maroke)

戒不掉手搖飲！壓力大就想喝奶茶療癒一下，但又擔憂熱量過高的各位女孩們有福了！現在有新選擇『低卡機能烏龍奶』，結合奶茶的口感與體態管理的機能型原料，不但可以滿足口感，還可以成為控制體態時的最佳助手，每一餐搭配奶茶一起吃不再是體態控制期的惡夢！機能烏龍奶茶全新上市，維持飽足感，就算晚餐時斷澱粉，喝一杯機能烏龍奶茶也會很有滿足感，維持漂亮外表不用那麼痛苦的控制口腹之慾！

▲▼ 無法戒掉手搖飲必看！低卡機能烏龍奶茶超越手搖飲，滿足又不擔心體態！ 。（圖／品牌）

▲就算晚餐時斷澱粉，喝一杯機能烏龍奶茶也會很有滿足感。(圖／品牌提供)

好喝又方便的低卡機能烏龍奶茶風靡女孩圈！選用台灣阿里山高山烏龍茶，是一款喝得到香醇炭培茶香的濃郁奶茶，而且每一包只有60大卡！喝起來的口感跟手搖飲店的奶茶不相上下，一點都不像其他代餐飲料稀稀的感覺，就是因為配方很用心，品牌表示，添加乳清蛋白可用於肌肉生長，並特別添加白腎豆、馬鈴薯抽取物等增加飽足感及燃燒的配方，不但口感滿足了，也不會因爲嘴饞感到滿滿罪惡感。

▲▼ 無法戒掉手搖飲必看！低卡機能烏龍奶茶超越手搖飲，滿足又不擔心體態！ 。（圖／品牌）

▲低卡機能烏龍奶茶，香濃奶香、炭培茶香完全滿足飲料控的心。(圖／品牌提供)

滿足每次想喝慾望的低卡機能烏龍奶茶，同時也是控制熱量的好幫手，品牌強調添加藤黃果萃取物，可以增加血清素分泌，幫助減少25%熱量攝取，讓體態再次Hot起來代謝提升，配方中的酵母鉻同時幫助調節血糖，減少脂肪堆積，讓胰島素更穩定，就更不容易感到飢餓，當腦袋又發出想吃的信號時，來一包低卡機能烏龍奶茶，維持身體機能代謝的同時讓你輕鬆維持體態，順暢不卡卡～

對於超愛奶茶又戒不掉手搖飲的女孩們來說，好喝又能當身材保健飲的低卡機能烏龍奶茶，成為纖女界新話題！嘴饞時刻又在天人交戰，快來一包低卡機能烏龍奶茶，香濃奶香、炭培茶香完全滿足飲料控的心，再用搖搖杯搖出泡泡喝口感更好，輕鬆做個快樂吃、快樂喝的纖女！

低卡機能烏龍奶在這裡https://lihi2.com/tLqzy
 

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