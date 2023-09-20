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布萊迪酒廠推出嶄新波夏酒品　完美融合在地風味具有獨特性

▲▼布萊迪酒廠,波夏Port Charlotte,單一麥芽蘇格蘭威士忌,波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／業者提供） 

▲位於艾雷島上的布萊迪酒廠，獨特的天候風土所帶來的特色，同時打破常規，不斷探索威士忌的極限，專心追求最能碰觸靈魂的酒液。

圖、文／波夏提供

在蘇格蘭西岸風景如畫的赫布里底群島最南邊，布萊迪酒廠一直是威士忌愛好者心中的瑰寶。自1881年創立以來，這家酒廠一直專注於生產獨特且正統的艾雷島單一麥芽蘇格蘭威士忌。布萊迪酒廠的特點之一是將「在地化」發揮到極致，雇用當地員工，並在艾雷島上完成陳年和裝瓶，以保留最純粹的風土特色。而2023年，隨著新的發麥廠建成，酒廠實現了所有製程都能在島上完成，這在眾多艾雷島酒廠中獨具特色。

▲▼布萊迪酒廠,波夏Port Charlotte,單一麥芽蘇格蘭威士忌,波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／業者提供）

▲憑著「尊重傳統，不斷創新」的信念，在維多利亞時期保存至今的蒸餾廠裡，仍以最傳統的方式釀造，仰賴工匠們的感官，完全不使用電腦，讓每款威士忌呈現蘇格蘭的原始風味。

此外，布萊迪酒廠是蘇格蘭麥芽威士忌蒸餾廠中唯一獲得B型企業（共益企業）認證的酒廠，這意味著他們在社會和環境績效、公共透明度以及企業責任感等方面達到了最高水準。

▲▼布萊迪酒廠,波夏Port Charlotte,單一麥芽蘇格蘭威士忌,波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／業者提供）

▲布萊迪酒廠於2001年締造「波夏」品牌系列，此單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌系列以美麗的小村莊「波夏」為名，專注於製作重泥煤單一麥芽蘇格蘭威士忌。

布萊迪酒廠旗下的「波夏Port Charlotte」品牌一直以生產重泥煤系列威士忌而聞名。這個品牌的名字來自於當地古老的小村莊「波夏」，代表著蘇格蘭豐富的威士忌傳統和文化。從2001年品牌創立以來開始於艾雷島上釀製，「波夏」專注於製作重泥煤單一麥芽蘇格蘭威士忌。

▲▼布萊迪酒廠,波夏Port Charlotte,單一麥芽蘇格蘭威士忌,波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／業者提供）

▲酒迷們眾所期盼之限量作品：「波夏Port Charlotte橡木桶探索系列- 波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽威士忌」，初次填充波本桶搭配法國波美侯紅酒桶，特殊韻味富於味蕾彷彿踏上探索艾雷島之旅。

品牌中最具代表性的產品是「波夏10年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，它從構思、蒸餾、陳年到裝瓶全程在艾雷島上完成。這款酒的獨特之處在於它的泥煤含量高達40ppm，100%使用來自Invernesshire地區的蘇格蘭大麥，並結合美國威士忌和法國紅酒橡木桶陳年。它呈現出歐洲櫻草色調的色澤，散發著橡木、煙燻和和諧的香氣。口感柔軟且層次豐富，充滿了椰子、香草卡士達、蜂蜜檸檬、煙燻牡蠣和海鹽鹹沙等風味。尾韻則帶有軟糖、麥芽、香橙、芒果和香蕉餡餅的柔甜，完美融合了泥煤的強勁與氣度，並保留了布萊迪的經典、優雅和工藝。

然而，布萊迪酒廠一直以來都致力於不斷創新和突破威士忌的界限，「橡木桶探索系列」從 2018年開始由此而生，最新推出的「波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」再次展現了他們對於品質的極致追求。這款威士忌於2013年蒸餾入桶，使用了蘇格蘭大麥和艾雷島泉水進行裝瓶，並全程採用非冷凝過濾方式處理，未使用人工調色。最初使用初次填充的波本桶進行陳年，賦予酒體基礎風味，爾後將酒液轉移至法國波美侯紅酒桶（Pomerol wine casks）陳年，將橡木桶內的多汁水果香氣完美融入於威士忌酒體中，為其帶來深色莓果、濃郁皮革、煙燻烏梅等氣息。這款威士忌兼具華麗的莓果風味、麥芽糖和泥煤調性，以及艾雷島特有的海洋鹹味，彷彿將您帶入了艾雷島的奇妙世界，並再次凸顯了布萊迪酒廠的創新能力。

▲▼布萊迪酒廠,波夏Port Charlotte,單一麥芽蘇格蘭威士忌,波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／業者提供）

▲波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽威士忌」，有別重泥煤威士忌的強烈，獨具特色煙燻氣息融合溫潤的果實橡木與特色海洋鹹味，展現泥煤威士忌溫柔容易入口的一面。

「波夏PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」的推出，不僅是一款極具特色的新品，也是布萊迪酒廠不斷努力追求卓越品質的最新里程碑。無論是泥煤威士忌愛好者還是對獨特風味充滿好奇心的消費者，都值得一試這款結合了法國波美侯紅酒風味和艾雷島泥煤特性的精彩之作。

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