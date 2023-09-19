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基北北桃環保緊密合作　跨域攜手打擊非法棄置

▲基北北桃環保緊密合作 跨域攜手打擊非法棄置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基北北桃環保緊密合作，跨域攜手打擊非法棄置。左起新北市環保局長程大維、臺北市環保局長吳盛忠、基隆市環保局長馬仲豪、桃園市環保局簡任技正井長瑞。（圖／基隆市環保局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市、臺北市、新北市及桃園市環保局共同推動「基北北桃環保交流合作平台」，於今（19日）由基隆市環保局舉辦第3次交流會議，將攜手打擊非法棄置犯罪，創建LINE群組即時通報、追查，強化跨域合作管制機制，遏止相關非法案件持續發生；同時針對颱風等相關特殊情形遇停班課，4市將同步發布停收垃圾之公告。

近年查處非法棄置業者，發現源頭有多起為外縣市之不肖業者，為防堵相關案件持續發生，各市除了針對易遭棄置之路段、高潛勢區與垃圾子車等地點設置監視器，利用科技執法，有效降低相關非法案件數量之外，因不肖業者會跨市移動，若能採跨域合作通報、追查，更能發揮效果。

▲基北北桃環保緊密合作 跨域攜手打擊非法棄置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市環保局技正黃貴娥，主持「基北北桃環保交流合作平台」第三次會議。

基隆市環保局指出，本次會議針對非法棄置之情形，研商共同攔查作業程序，將透過LINE群組連絡管道，串聯4市即時通報、追查，相互分享案件資訊，汲取各市良好之成效，以提升案件偵辦效率，杜絕犯罪發生。期望經由本次實質合作討論，強化基北北桃攜手跨域管制非法棄置案件之決心。

考量近期颱風、暴雨等相關特殊情形遇停班課，對垃圾收運之影響，基北北桃共同生活圈的民眾，更因生活與工作所需，經常跨市移動。本次會議討論，未來若相關特殊情形遇停班課之情形，對於停收垃圾公告，4市將即時在同一時機點之間同步發布，以避免市民產生資訊落差，兼顧基北北桃共同生活圈民眾之垃圾交付權益與生命安全。

▲基北北桃環保緊密合作 跨域攜手打擊非法棄置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基北北桃環保交流合作平台」第三次會議現場。

基隆市環保局表示，本次會議也延續第2次交流會議，進行合作推動計畫進度與成果說明，包含廢棄物處理及去化、環境維護及稽查、河川流域管制、海洋污染改善、空氣品質及噪音防制、海廢再生、資源共享。

「基北北桃環保交流合作平台」加強跨域聯合參與及經驗分享，城市之間的互助協力、資源整合，展現實踐環境保護工作之積極性，更重要的是讓基北北桃共同生活圈的市民朋友，能擁有更美好的宜居環境。

▲基北北桃環保緊密合作 跨域攜手打擊非法棄置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基北北桃環保交流合作平台」第三次會議參與人員合影留念。

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