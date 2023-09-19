開箱高級餐廳！博主竟被「火焰肥牛」燒到毀容　驚險瞬間曝

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名短影音博主日前受邀到南京一家餐廳就餐，結果因廚師操作不當，在展示炙烤肥牛粒時，75%酒精引發了明火，導致其面部、脖頸、手部、腹部等多處大面積燒傷。

▲事發畫面。（圖／翻攝自秒拍）

博主「阿爾塞諾」15日發布影片稱，自己8月13日在南京老門東景區一家名為「余歡領鮮火鍋」的黑珍珠入圍餐廳就餐，結果被燒傷。

影片內容顯示，廚師在烹飪肉類時，將瓶裝的酒精噴向用於烤肉的明火，結果立刻有火苗竄出，此後畫面出現慌亂場景，並伴有不時的尖叫聲。

博主的張姓丈夫表示，事發火鍋店在南京本地是一家定位高端的餐飲店，由於妻子恰好坐在「火焰雪花肥牛粒」這道菜品旁邊，因此被燒到了衣服，並導致其面部、手部等多處燒傷；起火的具體原因是餐廳廚師操作不當引發，當天同行的還有多名探店博主。

其中一名博主證實，當天她也受邀到了現場，期間需配合店家做菜品拍攝宣傳，「要拍攝哪些菜品，這些都是店家來確定的，不是我們自己點菜。」

▲病例內容 。（圖／翻攝自秒拍、紅星新聞）

不過，涉事餐廳回應稱，是博主為了拍攝效果，要求增加酒精含量所致。事發後，餐廳已將存在消防隱患的菜品下架。

餐廳還指出，後續關於事故處理、賠償方案等都已移交總公司負責。張先生表示，事發後他們已向涉事餐飲店提出了約60萬元人民幣的賠償，截至17日，雙方就賠償方案仍在協商中。

▼女子身上著火多處燒傷。（圖／翻攝自椒點視頻）