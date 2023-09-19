遇到山道猴子也不怕 ！「百元動態燈具」提高上萬執法人員安全

▲北市消防局以「救護亮燈，安全加分」提案，獲得精進獎優等。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

臺北市政府消防局以「救護亮燈，安全加分」提案，獲得112年臺北市政府創意提案的精進獎優等，救護人員利用巧思，從止血帶運用做發想，改良成「生物動態燈具」，即將燈具配置在人員四肢，形成「生物動態警示」的概念，讓第一線救護人員到達現場能快速使用，此燈具不僅能夠確保救護人員安全之外，更能有效提高民眾發現事故的反應時間，提早避讓。



消防局透過全國首創「生物動態亮燈」的概念，從過去簡易的反光服裝設計，轉為更明顯直覺燈光警示，並尋找文獻據以研究精進，利用低成本而高效益的方式，藉由簡易的改良加工使其具有更多功能性及實用性，除增加救護員在車禍救護現場安全性，由被動的安全，轉為主動示警。



消防局表示：事故現場環境有許多無法預測的狀況，若能有效增加同仁的辨識度，可讓民眾盡早得到警示，以提升民眾生命財產安全，並減少危險的發生。消防局不僅僅重視同仁執勤安全，同時也鼓勵同仁在工作中遇到問題，透過調整作業流程及執行技術，將小創意變成大效益，創造更友善的工作環境，也讓所有市民朋友感受到市府更多具人性關懷與優質的市政服務。