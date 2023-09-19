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殺很大！高雄承億酒店週年慶下殺1折　晶英國際行館推快閃專案

▲承億酒店的尊爵套房1折就可入住 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲承億酒店的尊爵套房1折就可入住 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

暑假熱門檔期結束，現在高雄市飯店又緊鑼吹起住房搶客大戰，承億酒店慶祝滿周年，推出尊爵套房1折的限時優惠，原價5萬6千元的房型，現在只要5千6百元，等於現省5萬。另外晶英國際行館則是推出「晶夏快閃平日限定住房專案」，即日起於平日入住御典侶驛或御典雙驛，獲獎同樂價每房7,099元起，內含雙人養生晨食及2,000元餐飲抵用金。

自2022秋季開幕即先後榮獲「2022全台最美飯店冠軍」與「2023工商時報服務大評鑑國際觀光飯店金獎」的高雄承億酒店將迎來首個週年慶，為歡慶飯店一歲及承億集團吉祥物-夢獸憨吉生日，承億酒店推出限時住房及餐飲多項優惠活動，包含26坪的雙人尊爵套房1折$5,600元、壽星幾歲招待幾隻蝦或幾杯特調SHOT的餐飲活動，有喝有吃有住，大搶週年慶商機。

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▲承億酒店的尊爵套房1折就可入住 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲承億酒店的尊爵套房1折就可入住，原價一晚要5萬6千元            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

承億酒店擁有多款房型，最受歡迎的「尊爵套房」室內26坪並擁有獨立客廳、大片窗景、豐富mini bar及國際知名品牌備品，為慶祝承億酒店1週年，飯店推出「週年主題月一折優惠活動』：即日起訂房至9月30日 (可入住日期為9月1日至10月15日)尊爵套房原價每晚NT$56,000，週年慶一折NT$5,600起，另可再享NT$925元加購「貳陸日全食自助早餐兩客與冰品兩份(價值NT$1,750元)」或NT$1,925元「貳陸日全食自助早餐兩客＋両鍋極上鍋物880元單人套餐兩客」或「澄藝SPA 舒活岩盤浴美妍護理(價值NT$2,420元)」方案二選一。

另外位於承億酒店B1F的両鍋極上鍋物也在酒店一歲週年慶的特殊月份，為壽星們帶來最鮮甜的驚喜「生日幾歲，送幾隻蝦！」，只要是當日壽星出示身份證件，即贈送與歲數相同數量的新鮮蝦子，而位於承億酒店的27F的BAR KAO擁有絕美夜色的室內室外景觀餐廳，也有「當日壽星幾歲生日就送幾杯特調Shot活動」，平日包廂消費滿萬再加碼送氣泡酒！

▲承億酒店的尊爵套房1折就可入住 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲總統行館內可飽覽城市美景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

住宿優惠活動不只在承億酒店，才剛獲得「旅遊業的奧斯卡」美譽的世界旅遊大獎（World Travel Awards™）2023年度獲獎的當代藝術奢華酒店的晶英國際行館，因為連續兩年獲頒台灣最佳酒店及台灣最佳總統套房雙獎項肯定。為感謝消費者，今夏推出限定住房專案，雙人入住御典侶驛或御典雙驛含早餐7,099元起，即日起至9月30日開放預訂。

致力於高端旅宿、頂級餐飲品牌經營的御盟集團，旗下奢華旅宿品牌晶英國際行館，以追求極致的品位與服務在樹立業界標竿，2017年開業以來，榮獲無數服務旅遊業、設計類的國際獎項。除了蟬聯世界旅遊大獎台灣最佳酒店（Taiwan’s Leading Hotel），更再次獲得台灣最佳總統套房獎項（Taiwan’s Leading Hotel Suite）。

所以回饋6年來廣大消費者的支持與肯定，晶英國際行館推出「晶夏快閃平日限定住房專案」，即日起於平日入住御典侶驛或御典雙驛，獲獎同樂價每房7,099元起。內含雙人養生晨食及2,000元餐飲抵用金，抵用金適用於享譽國際的米其林推薦餐廳Ukai-tei Kaohsiung，與高雄全新一站式全滿足餐飲聚落S.S.A.W春生夏 秋藏冬，限時住房活動至9月30日。

▲承億酒店的尊爵套房1折就可入住 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲晶英國際行館 御典侶驛市景大床房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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