　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中查獲1665顆國產「未來蛋」　盧秀燕：開罰4萬至400萬元

▲台中查獲1665顆國產「未來蛋」，盧秀燕怒：依規開罰4至400萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中查獲1665顆國產「未來蛋」，廠商洗選日期標示不實。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

近日進口蛋議題持續延燒，市長盧秀燕今（19）日主持市政會議表示，市府上週共稽查160家蛋品製造加工及販售業者，昨（18）日查獲一家國產蛋製造業者的洗選日期標示不實，出現「未來蛋」，市府將依規開罰4萬至400萬元。另外，為確保學生食安，台中市學校的營養午餐即日起禁用液態蛋，全部使用新鮮現打國產蛋，以確保蛋的來源以及新鮮度。

▲盧秀燕,鄭照新,曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中出現未來蛋，市長盧秀燕表示，依法將開罰4萬到400萬。（圖／記者游瓊華攝）

衛生局長曾梓展補充，9月份爆發蛋品食安危機後，食安處9月13日啟動了新一波蛋品查核，針對市面上各式通路，如市場、賣場、團膳業者、洗選蛋工廠及茶葉蛋製造廠等，截至昨晚，已經稽查160家，其中發現一間蛋品廠違規，業者昨日已經洗選好，但是洗選日期卻是標示今日，因此出現「未來蛋」，數量1655顆，食安處將依規開罰4萬到400萬元。

▲台中查獲1665顆國產「未來蛋」，盧秀燕怒：依規開罰4至400萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲維護食安，台中市府發動數波稽查行動。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕指出，台中市學校雖然都使用國產蛋，但其中有團膳業者是使用液態蛋，市府為確保學生食安，教育局即日起宣布，台中市學校的營養午餐禁用液態蛋，全部都要用新鮮現打的國產蛋，以確保蛋的來源以及新鮮度，此政策會一直維持到整個蛋市場的供應安全穩定為止。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
獨／《棒棒堂》男星改當CEO！　營收破千萬
詐領512萬！　4連霸議員「貢獻極多」獲減刑
周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能
快訊／陳吉仲17：30二度開記者會說明！
快訊／林書豪正式加盟國王！　將穿上禁衛軍7號戰衣
義美也用到巴西進口蛋！　農業部資料含糊難判有無問題
快訊／周玉蔻當庭道歉了！
5億保證金送國庫！朱國榮偷渡潛逃　刑事局出手了
短裙妹過馬路　客運司機不禮讓！還擴音譙四字經

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋前夕颱風生成最新預測曝！下周冷空氣南下「可能降溫10度」

雲林衛生局稽查虎尾、西螺2倉儲　逾「560萬顆進口蛋」過期

快訊／進口蛋爭議延燒　陳吉仲17:30二度開記者會說明

周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能」注意了

不只要報廢5000萬顆蛋！還有3200萬顆快到期　專家揭2主因

亞冠賽「最強應援團」秒殺　4.3萬好盤？網讚：跟啦啦隊團進團出

【廣編】第三屆神級滷肉飯徵選開跑　歡迎各路高手展現好手藝

雙語政策挨轟！教育部長喊「誤會」：不是全國同步實施

世新大學學生創意驚豔評審！金險獎、大專創新企劃競賽連連獲獎

她好奇「哪種女生容易被搭訕」？　釣出一堆男生解答

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

中秋前夕颱風生成最新預測曝！下周冷空氣南下「可能降溫10度」

雲林衛生局稽查虎尾、西螺2倉儲　逾「560萬顆進口蛋」過期

快訊／進口蛋爭議延燒　陳吉仲17:30二度開記者會說明

周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能」注意了

不只要報廢5000萬顆蛋！還有3200萬顆快到期　專家揭2主因

亞冠賽「最強應援團」秒殺　4.3萬好盤？網讚：跟啦啦隊團進團出

【廣編】第三屆神級滷肉飯徵選開跑　歡迎各路高手展現好手藝

雙語政策挨轟！教育部長喊「誤會」：不是全國同步實施

世新大學學生創意驚豔評審！金險獎、大專創新企劃競賽連連獲獎

她好奇「哪種女生容易被搭訕」？　釣出一堆男生解答

快訊／林書豪與國王簽下1+1合約！透露po文前才確定加入

中秋前夕颱風生成最新預測曝！下周冷空氣南下「可能降溫10度」

「D槽女神」香水純神秘宇宙現形！　中秋扮爆乳兔女郎

【廣編】咕嚕康普茶再次震撼市場　推出全新無添加康普茶系列

孫易磊有望追隨學長王柏融加盟火腿　美職也有球隊出價

中頭獎秒買房！　老翁1疏忽竟「一夜致負」揹債淪遊民

統一集團捐贈台東縣消防局高頂救護車　助推動行動急診室

舒緩疲勞、抵抗老化　眼周「8字按摩法」打造性感電眼

45％民眾認為國軍戰力提升　57％不認同美軍援是把台灣推向戰場

嘉義市住宿營利事業銷售額　較111年上半年成長逾4成

生活熱門新聞

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

好多人生病　醫：最近病房滿出來

300年古蹟南瑤宮封廟整修2年

更多熱門

相關新聞

扯「氣囊突爆」擋視線！台中男闖紅燈釀1死1重傷

扯「氣囊突爆」擋視線！台中男闖紅燈釀1死1重傷

台中一名劉姓男子在去年12月5日，高速駕車闖紅燈通過西區林森路、自由路口，當場撞飛2部剛起步的機車，導致黃姓騎士、陳姓騎士受到重傷，其中陳男經搶救5天後仍傷重不治。肇事的劉男當下辯稱安全氣囊突爆開，擋住視線才釀禍，檢方偵結後依法起訴。近日判決出爐，依過失致死罪判處有期徒刑1年。可上訴。

外送員錢包放萬元搞丟　警靠1張收據找到他

外送員錢包放萬元搞丟　警靠1張收據找到他

土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天！雙方火爆互嗆

土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天！雙方火爆互嗆

遭黃金葛汁下毒　受害生又遭美工刀威脅

遭黃金葛汁下毒　受害生又遭美工刀威脅

國慶焰火300秒試放！1500彈點亮台中

國慶焰火300秒試放！1500彈點亮台中

關鍵字：

未來蛋台中

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

小彬彬賠光兒300萬「現業績翻漲年末分紅」

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面