台中查獲1665顆國產「未來蛋」　盧秀燕：開罰4萬至400萬元

▲台中查獲1665顆國產「未來蛋」，廠商洗選日期標示不實。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

近日進口蛋議題持續延燒，市長盧秀燕今（19）日主持市政會議表示，市府上週共稽查160家蛋品製造加工及販售業者，昨（18）日查獲一家國產蛋製造業者的洗選日期標示不實，出現「未來蛋」，市府將依規開罰4萬至400萬元。另外，為確保學生食安，台中市學校的營養午餐即日起禁用液態蛋，全部使用新鮮現打國產蛋，以確保蛋的來源以及新鮮度。

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▲台中出現未來蛋，市長盧秀燕表示，依法將開罰4萬到400萬。（圖／記者游瓊華攝）



衛生局長曾梓展補充，9月份爆發蛋品食安危機後，食安處9月13日啟動了新一波蛋品查核，針對市面上各式通路，如市場、賣場、團膳業者、洗選蛋工廠及茶葉蛋製造廠等，截至昨晚，已經稽查160家，其中發現一間蛋品廠違規，業者昨日已經洗選好，但是洗選日期卻是標示今日，因此出現「未來蛋」，數量1655顆，食安處將依規開罰4萬到400萬元。

▲維護食安，台中市府發動數波稽查行動。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕指出，台中市學校雖然都使用國產蛋，但其中有團膳業者是使用液態蛋，市府為確保學生食安，教育局即日起宣布，台中市學校的營養午餐禁用液態蛋，全部都要用新鮮現打的國產蛋，以確保蛋的來源以及新鮮度，此政策會一直維持到整個蛋市場的供應安全穩定為止。