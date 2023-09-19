遭黃金葛汁下毒　受害生開學第二天又遭美工刀威脅！校方回應了

▲台中一名國小生上學期才遭同班同學下毒黃金葛汁，這學期又傳出被另名同學持美工刀威脅。圖為裝有黃金葛汁的罐子。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中某國小上學期驚爆有女學生因與班上男同學發生摩擦，女學生竟夥其他同學在男同學水壺中偷偷加入黃金葛汁，導致男學生身體不適。目前該事件的校方霸凌調查仍未結束，但現又傳出，這學期開學第2天，受害男學生又遭另一名男同學持美工刀威脅，所幸老師及時介入，無人受傷。校方表示，事發當日已進行校安通報，另該持刀學生已進行抽離學習，改為線上上課，並加強輔導中。

▲持刀學生目前已被抽離班級，改在家線上上課。（示意圖／ETtoday資料照）



據悉，事發在8月31日，也就是開學第二天，持刀學生因情緒不滿，在教室隨機拿同學桌上美工刀，跑到活動中心找正在打球的受害同學，追喊「我忍你很久了，要殺了你」等字句，受害學生趕緊跑到學務處找老師求救，在老師介入下才控制場面。

被害學生家長當天就前往派出所報案，也不滿持刀學生家長至今都未有一句抱歉。校方則表示，持刀學生確實有行為偏差，容易情緒失控，已經啟動二級輔導，目前抽離原班，改為線上上課，家長也配合。

該名受害男學生今年5月才傳出，因與女同學發生摩擦，女同學心生不滿，竟夥同其他3名學生抽籤選擇下毒方式、植物，2次將「黃金葛糖水」用滴管注入受害男學生水壺中，男學生喝完出現噁心頭暈症狀，且事後，還有人在女學生座位下又發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子，種種離譜行為引發議論。