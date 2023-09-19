鬼扯「氣囊爆開」擋視線！台中男闖紅燈撞飛2機車　釀1死1重傷

記者黃資真／台中報導

台中一名劉姓男子在去年12月5日，高速駕車闖紅燈通過西區林森路、自由路口，當場撞飛2部剛起步的機車，導致黃姓騎士、陳姓騎士受到重傷，其中陳男經搶救5天後仍傷重不治。肇事的劉男當下辯稱安全氣囊突爆開，擋住視線才釀禍，檢方偵結後依法起訴。近日判決出爐，依過失致死罪判處有期徒刑1年。可上訴。

▲劉男駕駛休旅車超速闖紅燈通過路口，撞上2名機車騎士，釀成1死1重傷。（圖／資料照，下同）

判決指出，2022年12月5日下午2時9分，38歲劉姓男子駕駛休旅車沿自由路一段內側車道行駛，陳姓騎士（37歲）與黃姓騎士（66歲）則在林森路往復興路方向路口停等紅燈。

然而，劉男卻在路口轉為紅燈時，執意強行通過，結果撞上剛起步的陳男、黃男，2人連人帶車噴飛數公尺遠，休旅車直到撞上停放於路邊的貨車後才停下，後方其他的汽機車駕駛見狀嚇到傻在原地，機車則當場捲入車底變成廢鐵，地上還留有大片血跡，畫面十分驚悚。

首當其衝的黃男受有骨盆多處閉鎖性骨折合併骨盆環不穩定型破裂、多處擦挫傷等傷害；第2個挨撞的陳男則是因頭部外傷併顱骨骨折及顱內出血、肋骨骨折併氣血胸及肺部挫傷等多項嚴重傷勢，搶救5天後仍於12月9日宣告不治。

當下劉男向警方表示是因安全氣囊爆開，才會不慎撞到2名騎士，卻對爆開的時間點交代不清，檢警調查後將劉男以過失致死罪起訴。

法官審酌劉男無犯罪紀錄，卻疏於遵守燈光號誌、不得超速行駛，闖紅燈超速通過路口，釀成1死1重傷，考量至今未能與傷者及死者家屬達成和解，且劉男自述在家做茶葉買賣，需照顧父母，父親有負債1000萬元由其負責，這幾年因為疫情關係生意不好，經濟狀況不好、勉持過日子等，依過失致死罪處1年有期徒刑。可上訴。