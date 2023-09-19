　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鬼扯「氣囊爆開」擋視線！台中男闖紅燈撞飛2機車　釀1死1重傷

記者黃資真／台中報導

台中一名劉姓男子在去年12月5日，高速駕車闖紅燈通過西區林森路、自由路口，當場撞飛2部剛起步的機車，導致黃姓騎士、陳姓騎士受到重傷，其中陳男經搶救5天後仍傷重不治。肇事的劉男當下辯稱安全氣囊突爆開，擋住視線才釀禍，檢方偵結後依法起訴。近日判決出爐，依過失致死罪判處有期徒刑1年。可上訴。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉男駕駛休旅車超速闖紅燈通過路口，撞上2名機車騎士，釀成1死1重傷。（圖／資料照，下同）

判決指出，2022年12月5日下午2時9分，38歲劉姓男子駕駛休旅車沿自由路一段內側車道行駛，陳姓騎士（37歲）與黃姓騎士（66歲）則在林森路往復興路方向路口停等紅燈。

然而，劉男卻在路口轉為紅燈時，執意強行通過，結果撞上剛起步的陳男、黃男，2人連人帶車噴飛數公尺遠，休旅車直到撞上停放於路邊的貨車後才停下，後方其他的汽機車駕駛見狀嚇到傻在原地，機車則當場捲入車底變成廢鐵，地上還留有大片血跡，畫面十分驚悚。

首當其衝的黃男受有骨盆多處閉鎖性骨折合併骨盆環不穩定型破裂、多處擦挫傷等傷害；第2個挨撞的陳男則是因頭部外傷併顱骨骨折及顱內出血、肋骨骨折併氣血胸及肺部挫傷等多項嚴重傷勢，搶救5天後仍於12月9日宣告不治。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

當下劉男向警方表示是因安全氣囊爆開，才會不慎撞到2名騎士，卻對爆開的時間點交代不清，檢警調查後將劉男以過失致死罪起訴。

法官審酌劉男無犯罪紀錄，卻疏於遵守燈光號誌、不得超速行駛，闖紅燈超速通過路口，釀成1死1重傷，考量至今未能與傷者及死者家屬達成和解，且劉男自述在家做茶葉買賣，需照顧父母，父親有負債1000萬元由其負責，這幾年因為疫情關係生意不好，經濟狀況不好、勉持過日子等，依過失致死罪處1年有期徒刑。可上訴。

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ET6666」享早鳥優惠

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
詐領512萬！　4連霸議員「貢獻極多」獲減刑
周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能
快訊／陳吉仲17：30二度開記者會說明！
快訊／林書豪正式加盟國王！　將穿上禁衛軍7號戰衣
義美也用到巴西進口蛋！　農業部資料含糊難判有無問題
快訊／周玉蔻當庭道歉了！
5億保證金送國庫！朱國榮偷渡潛逃　刑事局出手了
短裙妹過馬路　客運司機不禮讓！還擴音譙四字經

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10年詐領512萬助理費！南投4連霸議員「貢獻極多」　二審獲減刑

19歲長腿妹車禍腳被排氣管燙傷！警霸氣「公主抱」救援

2024 Our Heroes！刑事局睽違4年再推公益月曆　帥哥、正妹齊聚

知本溫泉套房餘屋2間　減價後10／3第4次拍賣！底價曝光

5億保證金送國庫！國寶集團朱國榮棄保偷渡潛逃　刑事局出手了

超惡劣！短裙妹過馬路...台中客運司機不禮讓　還擴音譙四字經

自小客硬要左轉！1大車2機車閃過　第4部慘被撞飛10公尺...2受傷

鬼扯「氣囊爆開」擋視線！台中男闖紅燈撞飛2機車　釀1死1重傷

八里街頭大白天驚傳2槍聲！35歲男腿部濺血　大膽槍手下場曝

朱國榮疑棄保5億元潛逃菲律賓　高院說明未電子監控理由

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

10年詐領512萬助理費！南投4連霸議員「貢獻極多」　二審獲減刑

19歲長腿妹車禍腳被排氣管燙傷！警霸氣「公主抱」救援

2024 Our Heroes！刑事局睽違4年再推公益月曆　帥哥、正妹齊聚

知本溫泉套房餘屋2間　減價後10／3第4次拍賣！底價曝光

5億保證金送國庫！國寶集團朱國榮棄保偷渡潛逃　刑事局出手了

超惡劣！短裙妹過馬路...台中客運司機不禮讓　還擴音譙四字經

自小客硬要左轉！1大車2機車閃過　第4部慘被撞飛10公尺...2受傷

鬼扯「氣囊爆開」擋視線！台中男闖紅燈撞飛2機車　釀1死1重傷

八里街頭大白天驚傳2槍聲！35歲男腿部濺血　大膽槍手下場曝

朱國榮疑棄保5億元潛逃菲律賓　高院說明未電子監控理由

快訊／林書豪與國王簽下1+1合約！透露po文前才確定加入

中秋前夕颱風生成最新預測曝！下周冷空氣南下「可能降溫10度」

「D槽女神」香水純神秘宇宙現形！　中秋扮爆乳兔女郎

【廣編】咕嚕康普茶再次震撼市場　推出全新無添加康普茶系列

孫易磊有望追隨學長王柏融加盟火腿　美職也有球隊出價

中頭獎秒買房！　老翁1疏忽竟「一夜致負」揹債淪遊民

統一集團捐贈台東縣消防局高頂救護車　助推動行動急診室

舒緩疲勞、抵抗老化　眼周「8字按摩法」打造性感電眼

45％民眾認為國軍戰力提升　57％不認同美軍援是把台灣推向戰場

嘉義市住宿營利事業銷售額　較111年上半年成長逾4成

社會熱門新聞

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

跟團到阿里山玩！彰化男突倒地昏迷　搶救仍不治

少年偷開馬3出遊　連撞3車肇逃！老爸氣炸提告

彰化鬼月送肉粽失敗　改今晚9點送煞

路口突迴轉！後車閃不過撞上乘客爆頭亡　騎士下場曝

台版柬埔寨棄屍男7萬交保後落跑了！

不上高速公路了！鬼月「送肉粽」改到今晚9點舉行

高雄女大生6樓墜落！家屬忍痛放棄急救

眼鏡蛇闖入頭份消防分隊　消防隊員持捕蛇夾圍捕

更多熱門

相關新聞

台中查獲1665顆國產「未來蛋」　最重罰400萬

台中查獲1665顆國產「未來蛋」　最重罰400萬

近日進口蛋議題持續延燒，市長盧秀燕今（19）日主持市政會議表示，市府上週共稽查160家蛋品製造加工及販售業者，昨（18）日查獲一家國產蛋製造業者的洗選日期標示不實，出現「未來蛋」，市府將依規開罰4萬至400萬元。另外，為確保學生食安，台中市學校的營養午餐即日起禁用液態蛋，全部使用新鮮現打國產蛋，以確保蛋的來源以及新鮮度。

改款新CMC Zinger 5人座價格流出

改款新CMC Zinger 5人座價格流出

台中男留遺書出門　小車禍救了他

台中男留遺書出門　小車禍救了他

外送員錢包放萬元搞丟　警靠1張收據找到他

外送員錢包放萬元搞丟　警靠1張收據找到他

土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天！雙方火爆互嗆

土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天！雙方火爆互嗆

關鍵字：

台中休旅車車禍判決

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

小彬彬賠光兒300萬「現業績翻漲年末分紅」

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面