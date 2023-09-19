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花160元網購二手鞋「一穿炸出密麻紅疹」　她癢到崩潰：再也不買

▲▼運動,跑步,慢跑,運動鞋,跑鞋,慢跑鞋。（圖／CFP）

▲英國一名女子網購二手運動鞋，卻因此長出恐怖紅疹。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國女子貝卡（Becca Maddon）網購一雙4英鎊（約新台幣160元）的二手運動鞋，未料才穿出門一次，雙腳就長出密密麻麻的紅疹，不僅搔癢難耐，還迅速蔓延至雙腿。她就醫後被診斷為疥瘡或過敏，如今再也不敢購買二手鞋。

29歲的貝卡經常在網購平台Vinted挖寶，以實惠價格收購二手衣服、鞋子、飾品與包包，「我沒有在找特定類型的運動鞋，只是需要一雙。而我一直都對閃亮或時髦的鞋子感興趣，它們總能吸引我的目光。」

貝卡收到運動鞋後，覺得商品乾淨整潔，也沒有奇怪味道，因此沒有特別清洗，未料雙腳與腳踝卻長出紅疹，即使服用抗組織胺藥物，卻仍持續惡化。她回憶，當時聽見醫師診斷時非常害怕，幸好沒有傳染給家人，在服用處方藥物後，已經好多了。

Truly horrific. Poor woman.

The Sun 發佈於 2023年9月15日 星期五

貝卡表示，她不會責怪Vinted或賣家，也會繼續購買二手衣服與包包，並於穿著之前徹底清洗消毒，但不論價格多麼低廉，都再也不買二手鞋了。

Vinted是來自立陶宛的網購平台，主要經營二手服飾、配件與飾品的買賣與交換。發言人回應，「我們很遺憾聽見這名會員的經驗，希望她的健康狀況現在已經改善」。他指出，平台要求賣家出售乾淨商品，如有缺陷或無法洗去的髒污都應清楚註明，也呼籲買家收件後確實核對，並且通報任何問題，「如果必要，在穿上之前清洗物件。」

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