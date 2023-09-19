中央大學內網稱「統神輕度身障」　校方坦承錯誤：深感抱歉

▲統神張嘉航在中央大學內網被標示為輕度身障。（資料照／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

統神近日靠《英雄聯盟》戰隊再登事業高峰，但昨（18日）在網路上流傳一張中央大學內網的「參考資料填寫範例」，竟拿統神一家人做範例，更在統神健康狀況欄位寫著「輕度身障」。中央大學今（19日）坦承，此為中大獎助學金系統中部分獎學金填寫範例，非對外公開資訊，對此事深感抱歉，已立即刪除相關資料並更新範例說明，爾後也會特別留意。

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▲統神發現自己疑似被當成「身障範例」。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院）



統神張嘉航前天才登上職棒球場開球，但昨天就有網友在「HPS地獄豬戰隊（自費）社團」中，貼出一張校內學生用內網的「參考資料填寫範例」，發現中央大學將統神與老婆陳卓君等一家人拿來做範例，更在統神、003的身體狀況寫下「輕度身障、心血管疾病」，讓003傻眼轉貼直說，「中央大學要這樣詛咒我們就對了」，引發網友熱議。

對此，中央大學今天證實，該內容為中大獎助學金系統中部分獎學金的填寫範例，僅限中大校內學生登入參考，不是對外公開資訊，因一時不察，以公眾人物姓名示範，中大深感抱歉。已立即刪除相關資料並更新範例說明，爾後也會特別留意。

▼網友貼出中央大學的入學填表範例。（圖／翻攝自PTT）





