韓正聯合國大會見布林肯　強調「中美完全可以相互成就」

▲布林肯（左）與韓正（右）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國家副主席韓正於當地時間18日，在紐約出席聯合國大會期間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿布林肯。韓正表示，中美雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

▲會見現場。（圖／路透）

據《新華社》報導，韓正在會見布林肯時表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界；中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

韓正指出，希望美方同中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤重要共識，採取實際行動，創造有利條件，多做增進瞭解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國，造福世界。

在會見古特雷斯時，韓正表示，國際形勢越是複雜嚴峻，就越需要堅持真正的多邊主義，越需要一個強有力的聯合國；習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議等同聯合國的理想和目標高度一致，得到國際社會廣泛認同和積極支持。

韓正強調，中國將始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。

路透社報導，布林肯會晤韓正時表示，「全世界期待我們負責任地處理美中關係，美國致力於做到這點；從美國角度而言，面對面的外交是處理美中分歧領域的最佳方法，也是探索美中之間合作領域的最好方式。」

另外，中國國家主席習近平沒有出席印度主辦的20國集團（G20）領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）本月稍早對此表達失望，但說他會「碰得上習近平」。