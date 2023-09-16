習近平見柬埔寨首相　提到「打擊電信詐騙」等跨境犯罪

▲習近平與洪馬內會面。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平15日在北京與柬埔寨新任首相洪馬內會面，他在會面時特別強調，中方願同柬方常態化開展執法安全合作，持續打擊網路賭博、電信詐騙等跨境犯罪。

根據央視網報導，習近平提到，洪馬內首相就任後選擇中國作為第一個進行雙邊訪問的國家，充分體現了柬埔寨新一屆政府對鞏固和發展中柬友好的高度重視，「中國和柬埔寨是鐵桿朋友，建交65年來，雙方始終高度互信、平等相待、互利雙贏，始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益，這是中柬命運共同體的核心要義。」

習近平說，中方堅定支持柬埔寨探索符合本國國情的發展道路，願同柬方保持經常性戰略溝通，深化治國理政經驗交流，「雙方要發揮好政府間協調委員會機製作用，落實好新版中柬命運共同體行動計劃，充實中柬『鑽石六邊』合作架構，共建『工業發展走廊』和『魚米走廊』，推動有關重點合作事項早日落地見效。」

習近平強調，中方願同柬方常態化開展執法安全合作，持續打擊網絡賭博、電信詐騙等跨境犯罪，「雙方要繼續辦好中柬友好年系列活動，擴大兩國青年、地方、教育、旅遊、醫療衛生等領域合作，讓中柬友好為兩國人民帶來更多福祉。」

習近平還說，不論國際和地區形勢如何變化，中國始終是柬埔寨最可信賴的朋友、最為堅定的依靠，「中方願同柬方並肩攜手，共同維護國際公平正義，維護廣大發展中國家正當權益。」

洪馬內則回應，他把中國作為首個正式出訪的國家，就是為了體現柬新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策，將柬中鐵桿友誼進一步發揚光大，「柬方恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。」

另外，中國大陸與柬埔寨16日也一同發表了聯合公報，根據新華社報導，公報的第五部分特別提及，「不斷深化兩國國家及地方警察在打擊跨境賭博、電信詐騙等執法領域的務實合作和能力建設，開展『一帶一路』重大項目安保合作。」