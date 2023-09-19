首波東北季風要來了　估連假變天「大幅度降溫」

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，下周三之後，很有機會成為今年入秋以來第一波比較正式的東北季風，可能會一直影響到中秋節假期，造成迎風面降雨、甚至較大幅度降溫轉涼現象。

吳聖宇在臉書說，受到太平洋高壓外圍偏東到東南風環境影響，今天（19日）、周三仍然是上午晴到多雲，午後山區有局部雷雨的夏季天氣型態，雖然預報資料看起來降雨區域以山區為主，並且有局部較大雨勢出現機會，平地區域比較不受影響，但熱對流發展的變化比較大，平地朋友如果午後外出也還是帶雨具備用，會比較保險一些。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，周四有低壓鋒面系統要掠過黃海、東海一帶，並沒有直接影響台灣，但是會造成太平洋高壓勢力較為減弱，各地午後雷雨發展的情況可能會增多，降雨範圍也會擴大，並且有局部較大雨勢發生機會。

吳聖宇分析，周五開始台灣附近風向轉東北風，配合南海到菲律賓附近低壓區發展建立，東北風到了周末還會更加明顯，迎風面桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，新竹以南仍有午後熱對流雷雨，山區降雨的機會較高，平地也要留意熱對流擴散降雨的情況。

吳聖宇表示，桃園、大台北、東半部白天高溫略降，有機會降到30度上下，新竹以南高溫仍有31-33度左右，夜晚清晨低溫變化不大，空曠地區有機會降到20-22度之間，迎風面部分地區可能降到20度以下；周末這波東北風，還不能算是真正典型大陸高壓帶來的東北季風，涼空氣南下幅度有限，因此還不至於有比較明顯的降溫情況出現。

▼下周可能有入秋首波東北季風。（圖／資料照／記者湯興漢攝）







吳聖宇指出，下周目前來看台灣附近仍是明顯的東北風環境，尤其下周三之後，北方大陸高壓南下幅度加大，配合南海到菲律賓附近低壓區的牽引，預報資料看起來東北風有更進一步增強趨勢，型態上看起來，很有機會成為今年入秋以來第一波比較正式的東北季風。

吳聖宇說，這波東北季風有可能會一直影響到中秋節假期，造成迎風面降雨，甚至較大幅度的降溫轉涼現象；同時南海到菲律賓一帶低壓區內擾動的發展也要留意，後續變化要請大家持續關注最新的天氣資訊。