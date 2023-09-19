　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首波東北季風要來了　估連假變天「大幅度降溫」

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，下周三之後，很有機會成為今年入秋以來第一波比較正式的東北季風，可能會一直影響到中秋節假期，造成迎風面降雨、甚至較大幅度降溫轉涼現象。

吳聖宇在臉書說，受到太平洋高壓外圍偏東到東南風環境影響，今天（19日）、周三仍然是上午晴到多雲，午後山區有局部雷雨的夏季天氣型態，雖然預報資料看起來降雨區域以山區為主，並且有局部較大雨勢出現機會，平地區域比較不受影響，但熱對流發展的變化比較大，平地朋友如果午後外出也還是帶雨具備用，會比較保險一些。

（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇指出，周四有低壓鋒面系統要掠過黃海、東海一帶，並沒有直接影響台灣，但是會造成太平洋高壓勢力較為減弱，各地午後雷雨發展的情況可能會增多，降雨範圍也會擴大，並且有局部較大雨勢發生機會。

吳聖宇分析，周五開始台灣附近風向轉東北風，配合南海到菲律賓附近低壓區發展建立，東北風到了周末還會更加明顯，迎風面桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，新竹以南仍有午後熱對流雷雨，山區降雨的機會較高，平地也要留意熱對流擴散降雨的情況。

吳聖宇表示，桃園、大台北、東半部白天高溫略降，有機會降到30度上下，新竹以南高溫仍有31-33度左右，夜晚清晨低溫變化不大，空曠地區有機會降到20-22度之間，迎風面部分地區可能降到20度以下；周末這波東北風，還不能算是真正典型大陸高壓帶來的東北季風，涼空氣南下幅度有限，因此還不至於有比較明顯的降溫情況出現。

▼下周可能有入秋首波東北季風。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

吳聖宇指出，下周目前來看台灣附近仍是明顯的東北風環境，尤其下周三之後，北方大陸高壓南下幅度加大，配合南海到菲律賓附近低壓區的牽引，預報資料看起來東北風有更進一步增強趨勢，型態上看起來，很有機會成為今年入秋以來第一波比較正式的東北季風。

吳聖宇說，這波東北季風有可能會一直影響到中秋節假期，造成迎風面降雨，甚至較大幅度的降溫轉涼現象；同時南海到菲律賓一帶低壓區內擾動的發展也要留意，後續變化要請大家持續關注最新的天氣資訊。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
地震無感卻「連收2次國家警報」　氣象署曝苦衷
「高齡註銷駕照」他騎車左轉撞死女騎士　賠125萬獲緩刑
木村拓哉女兒也超愛！來自台灣「1美食」稱霸關西
台女出國玩「護照缺4頁」　遭海關遣返
不上高速公路了！鬼月「送肉粽」延至今晚9點改道舉行
交往1個月閃婚！孕妻激將法討錢「只會打砲的廢人」　夫心寒離了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成功治代掛號！名醫1招「全部都掛到了」：屬於大家的勝利

北基宜地震無感卻「連收2次國家警報」　氣象署曝苦衷

秋天到！　3生肖要注意

首波東北季風要來了　估連假變天「大幅度降溫」

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

沒主見！「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

他「長期沙啞」竟染HPV　醫揭作息：嚇到我

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

挺大牙控陳建州性騷　郭源元PO比基尼照揭心聲：我果然被保佑著

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

劉若英《成全》一開口全場大合唱　練台語歌...兒子都比她會XD

不滿被叭！男路怒症發作　抱小孩＋亮槍嗆：道歉啊

成功治代掛號！名醫1招「全部都掛到了」：屬於大家的勝利

北基宜地震無感卻「連收2次國家警報」　氣象署曝苦衷

秋天到！　3生肖要注意

首波東北季風要來了　估連假變天「大幅度降溫」

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

沒主見！「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

他「長期沙啞」竟染HPV　醫揭作息：嚇到我

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

挺大牙控陳建州性騷　郭源元PO比基尼照揭心聲：我果然被保佑著

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

金門20歲男開馬3沒看路！疑開啟ACC卻衝卡水溝　車齡不到1年

蘇貞昌新書「護國四年」出爐　談10故事「婚姻平權國誕生」打頭陣

2大關鍵因素引導　竹南淨遷入人口連25年正成長

成功治代掛號！名醫1招「全部都掛到了」：屬於大家的勝利

柯文哲借北流餐廳違規　蔡詩萍曝「又來了」：已請店家把合約看清楚

北基宜地震無感卻「連收2次國家警報」　氣象署曝苦衷

抽中最多賺9600元！　鑽石生技掛牌首日漲逾22%

坦言對安理會失望　蕭美琴：維護和平是國際共享利益

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

王毅與蘇利文會談超過12小時　陸媒：「台灣議題」討論最久

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

生活熱門新聞

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

好多人生病　醫：最近病房滿出來

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

控陳建州性騷　郭源元PO辣照揭心聲

獨／農業部稱「巴西蛋有塗蠟」可放4個月　內部報告揭：根本沒塗

首波東北季風要來了　連假變天「大幅度降溫」

更多熱門

相關新聞

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

周三午後雨區擴大！中央氣象署預報員林定宜表示，周五到下周一東北風影響，北部、東半部局部地區轉為陰短暫雨，高溫略下降至31度。氣象粉專則提到，約4、5天後逐漸建立「颱風窩」，究竟中秋節會不會有颱風擾台，只能說充滿不確定性。

明午後雨區曝！周五北東變天

明午後雨區曝！周五北東變天

國家警報響了！大雷雨＋災害告警齊發

國家警報響了！大雷雨＋災害告警齊發

午後雷雨來襲！15縣市大雨特報

午後雷雨來襲！15縣市大雨特報

快訊／大台北注意強降雨

快訊／大台北注意強降雨

關鍵字：

氣象氣象雲吳聖宇東北季風

讀者迴響

熱門新聞

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

台劇天花板是「這部」！網友激推

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

日本拉麵店「倒閉潮」！今年已關28店

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面