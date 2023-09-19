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月租車位卻沒得停！他投訴竟遭「強制退租」怒：解決提出問題的人

▲▼天母，大葉高島屋。（圖／資料照）

▲有網友在天母「大葉高島屋」的地下停車場月租車位，卻因反應「沒辦法停車」而被片面解除租約。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

一名網友每個月花錢在台北市天母的「大葉高島屋」地下停車場租車位，近日回家時卻發現臨停車爆滿，無法進入，因此向停管處反應，不料隔天竟收到「遭月租戶名單中剔除」的訊息，讓他傻眼痛批「解決不了問題就解決提出問題的人」，消息一出，引發討論。

「我的頭真的好痛...」一名網友在臉書發文表示，天母大葉高島屋地下室的「詮營停車場」月租一個車位，但16日要回家停車時，卻看到臨停車爆滿，進不去停車場，於是打電話給停管處反應，不料隔天就收到簡訊，「因為我反映了這個狀況，所以我被從月租戶名單中剔除了。」

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原PO分享該則訊息截圖，只見停管處先是致歉「非常抱歉聽到您停不到車位的問題」，但接著又表示，由於之後滿車的機率增高，無法滿足對方要求，「為了您的權利及避免再次造成您的停車不便，請您停至其他停車場。本公司將會進行尚未使用月租費用退費。」

▲網友PO出停管處回應訊息。（圖／翻攝自臉書）

▲網友PO出停管處回應訊息。（圖／翻攝自臉書）

對此，原PO也詢問「如果我想續租能不能？」但對方僅回應，「不知道，要跟主管討論。」此說法也讓他完全無法接受，痛批「所以反應停車狀況就直接被砍掉，這到底是什麼道理？果然，解決不了問題就解決提出問題的人，我今天算是見識到了。」

貼文曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言「這就像學校開除被霸凌的學生，解決提出問題的人真的比較容易齁」、「先看一下合約，這樣炎上更有力！不過不管怎樣都是很爛的客服處理」、「太誇張了吧？月租都沒有基本停車保障」、「解決找到問題的人就沒問題了」、「這個服務真的很奇特⋯」、「這真的好扯，爛死了」。

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