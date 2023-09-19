紫色王者傻萌回歸！麥當勞「奶昔大哥」收Xbox公關禮突PO毛毛視角：窩很報歉…

▲好久不見的奶昔大哥突然PO出毛毛視角照，粉絲們還搞不清楚狀況就已經先被萌翻一波！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

在7年級生心中擁有無可取代地位的麥當勞吉祥物，「奶昔大哥」說第一就沒人敢說第二！在古著市場，只要有奶昔大哥絕版玩具公仔出現，更是絕對會被秒殺。前陣子，歐美地區推出的「奶昔大哥專屬套餐」被網友瘋傳成迷因，讓這位「紫色的大葛格」再度爆紅，沒想到最近更被遊戲界龍頭Xbox青睞，直接把最新的「幻影紫無線控制器」快遞給他試用，奶昔大哥的回應更是讓全球粉絲直呼：「萌爆了！」

據傳，奶昔大哥一開始可不是現在這樣憨憨傻傻的形象，雖然一樣是「紫色」設定，但最初他的全名是「邪惡鬼臉（Evil Grimace）」。不過反差萌的是，他竟然是「奶昔中毒者」，為了偷光奶昔甚至還長出4隻手，由於畫風過於獵奇，之後才改版成現在讓大家著迷的可愛憨厚模樣，名字也一併改成「Grimace」！2021年甚至還有加拿大麥當勞店經理出面爆料，奶昔大哥的設計概念是「一個巨大的味蕾」，只能說早期麥當勞真的太前衛，大膽的用圖以及豔紫色設定，搭上最近的「多巴胺」風潮也毫無違和感，難怪經典形象會深植粉絲心中！

前陣子跳上抖音成為迷因代表的奶昔大哥，儼然是時下最夯的網紅代表！剛好微軟最近推出全新「Xbox幻影紫控制器」，全球同步超阿莎力的直接送給同樣「紫色」的奶昔大哥作為禮物，沒想到奶昔大哥PO出他的「視角照」，露出毛茸茸手傻呼呼地說，「窩粗手指，狠難打字，報歉」，釣出全球粉絲朝聖，「天啊奶昔大哥要回來了嗎」、「奶昔大哥我好想你」、「手收也太可愛吧」、「Xbox幻影紫控制器超適合你的！」紫色王者一回歸就把大家萌到不行。

▲原來Xbox送上和奶昔大哥同色系的「Xbox幻影紫無線控制器」，讓他PO出超可愛的心得文。

也想擁有跟奶昔大哥「同款」無線控制器嗎？即日起～9/24（日）止，只要追蹤台灣麥當勞官方IG，並在奶昔大哥的貼文底下留言「想跟奶昔大哥邊吃麥當當邊打Xbox」，再轉發貼文到個人的限時動態並標記「＠mcdonaldstw」，總共有3名幸運兒將有機會抽中「Xbox幻影紫無線控制器」乙個！

要注意的是，每人／每個Instagram帳號僅限一次中獎機會，10/2（一）將在貼文下方公佈幸運中獎粉絲。無論是熱愛奶昔大哥的老粉或是久聞他大名的8、9年級生，都可以趁這次難得全球同步的機會，在貼文底下和奶昔大哥打招呼，或許就有機會被他驚喜回文再把最新的「Xbox幻影紫無線控制器」爽爽抱回家。

▼想擁有「奶昔大哥同款」Xbox幻影紫無線控制器，務必要鎖定台灣麥當勞的IG貼文！