愛寵刺蝟病逝「3D變2D」！飼主怒告網紅標本師詐欺取財...結局曝

▲蔡姓飼主指出將病逝的愛寵刺蝟交給曾姓標本師做剝製標本，豈料3年後拿到的成品卻與說好的不一樣，怒告詐欺。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報的

將離世愛寵做為標本長伴卻換怒氣！1名蔡姓飼主因愛寵刺蝟病逝，為想保留與愛寵點滴，2021年以6500元委託網紅標本師「金毛」製作「剝製標本」，今年5月終於拿到成品，沒想到刺蝟卻成「木乃伊」狀態，造成她二度傷害，認標本師涉詐欺取財罪並委任律師提告。士林地檢署偵結出爐，予以不起訴，理由曝光。

曾女挨告後否認犯行辯稱，並沒有騙蔡姓飼主，是因為該刺蝟脂肪比例較高，所以要花比較久的時間，而且有民意代表要求她的工作室不能在該地址製作標本，後來也提出退錢方案，但又遭拒絕。

檢方根據雙方提供的臉書訊息對話可知，蔡姓飼主原本就有關注標本師的工作室相關訊息，才將病逝的愛寵委託製作成標本，且曾姓標本師確實有提供標本製作中的相關照片供確認，並表達因無法如期完工故願意退款，但飼主仍希望將標本完成，雙方因此未能就解決方案達成共識。

然而，標本師雖未能在原本承諾的半年期限內完成標本製作，本案也無事證可認有任何詐欺取財犯意，認本案應屬雙方民事糾葛，飼主宜另循民事訴訟程序主張權利，予以標本師不起訴處分。

▲愛寵從3D變2D讓飼主極度心痛。（資料圖／讀者提供）

蔡姓飼主今年6月受訪指出，2020年7月4日愛寵刺蝟「chocho」病逝，上網委任寵物標本界小有名氣的老師，也明確要求讓刺蝟呈現「睡著狀態、躺著就好」，並提出「躺在乾燥花或者柔軟材質用玻璃罩著」，加上愛寵有解剖，因此她提出傷口不要擴大，對方也稱「可以不用縫製」最後報價7000元，而罩子跟棉花等等要等製作完後收取，雙方委託成立，並預計隔年初即可完成。

蔡姓飼主在2021年2月8日主動追問，卻得到「目前正在除油脂中，預計4到5月給」，過了二次約定時間，7月8日她再度詢問是否可取回標本，卻被告知「幫您詢問進度」後便無下文。

期間7月、10月、12月詢問，都是得到「目前再去油補色」、「快要完成剩一些後續的細部修整」、「還需要等待」及「剩下最後最後的細部調整」等藉口，讓她感到困惑並起疑，只好以思念chocho為藉口，要求對方拍照片給她，對方承諾要拍她卻盼了個空，直到今年5月拿到成品，愛寵竟從「3D變2D」宛如木乃伊。

追問對方卻堅稱剝製沒有問題，還強調他們的剝製，就是保留四肢跟頭骨在原本的身體裡面，稱願意退還剩下3500元製作費用，還要求簽署協議書，還說提供售後服務；後來對方又改變說詞，稱他們剝製「是保留頭骨及『其他部位』」，並再度提出願意全額退款，但要求簽協議書，但她未答應。

對此，飼主認從委託製作到拿到成品，拖了許久，成品又不如預期對她來說是二度傷害，決定搜集資料並與律師討論，除了針對拖延交件時間提民事訴訟，同時也認為金毛工作室製作標本並非「剝製標本」而是乾燥屍體，涉犯詐欺取財罪嫌，因此委任律師遞狀提告。