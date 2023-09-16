網紅跳水撞頭「脖子以下沒知覺」握力剩3成！醫：有半身不遂的風險

▲基隆東還原事故發生經過。（圖／翻攝自基隆東FB）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「基隆東」14日驚傳直播節目中發生意外，跳水時疑似撞到頭部，在水中待了30至40秒才被救起，緊急送醫之後，稍早發文報平安，由於淺池太淺，跳水時不小心撞到頭部，當時脖子以下都沒有知覺，送醫做了核磁共振，才發現頸椎第四到第七根，受到壓迫所以腫脹，「差點半身不遂」。

「基隆東」在臉書發文，一開頭就寫「我沒有辦法打， 是我老婆代打」，沒有注意到水的淺度，也習慣用跳水的姿勢，因此不小心撞到頭部，當他發現時已經來不及了，頭已經撞到了，「當下我想要起來回到水面，我人是有意識的，但是我脖子以下是沒知覺的，我嘗試想要靠自己上去，但我發現我真的動不了」，上救護車之後，全身沒了知覺，只有右腳腳趾頭有一點感覺。

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在送往醫院的途中，「基隆東」腦中想到家裡還有兩個小孩，就害怕地哭了。到急診室後做了許多檢查，「我只有下半身是有知覺的，但是都找不出病因，也沒有骨折，直到做了核磁共振，才找到我頸椎第四到第七根，受到壓迫所以腫脹，「反正就躺在床上..躺到現在」。

「基隆東」坦言，「今天也跟醫生聊過了！我是真的運氣很好，不然我應該半身不遂的」，左手沒辦法恢復到以前的狀態，目前握力大概是以前的3成，醫生要他留院觀察看看，如果不行就要考慮開刀，「但開刀就有半身不遂的風險，我心裡想，我還是留著右手打手槍吧」。

「基隆東」感謝大家的關心，也感謝來探病的好友，「我沒有怪任何人，請大家不要怪任何人或任何團體，這件事是意外，沒有人所樂見，謝謝月希和鬼東還在急診室幫我換尿壺」。