沒主見！「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

▲職場上你也習慣當牆頭草嗎？趨炎附勢只求過好日子。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有不做決定、也不想得罪別人，是名副其實「風往哪吹就往哪倒」的牆頭草嗎？陸媒《搜狐網》近日就分享容易成為牆頭草的4個星座，他們毫無立場和主見，甚至看到哪邊較有利就往哪邊靠，見風轉舵、左右逢源對他們而言輕而易舉。

1.雙魚座

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個性較為柔弱的雙魚座，通常沒什麼主見與想法，當眾人正討論一個新方案時，他們若沒興趣，有時還可能當場放空、參與度極低。接著當有人詢問意見時，雙魚座擔心被拆穿，就會心急地趕快附和前一個人的想法，就是這麼沒立場，容易給人牆頭草的感覺。

2.雙子座

他的人生座右銘，就是「跟著隊伍走」就安全了，在職場中總是抱持著吃「大鍋飯」的心態，不喜歡特立獨行，甚至很懂得見風轉舵。當有人徵詢他的意見時，雙子座為了不得罪人，反而退而求其次，選擇多數人贊同的觀點，即使知道自己的選擇是錯誤的，也絲毫不在意、不會去修改答案，所以常被當作是牆頭草。

▲天秤座沒有自己的原則，別人說一就是一，誰有利就和誰站同邊。（示意圖／視覺中國）



3.天秤座

患有選擇恐懼症的天秤座，很容易陷入糾結、猶豫半天，做出決定後又輕而易舉被他人左右。和他打過交道的人都知道，天秤座沒有自己的原則和立場，別人說什麼就是什麼、趨炎附勢，為典型的牆頭草，會聽從比自己還強的人，誰有利就和誰站同一邊。

4.射手座

12星座中最會「見人說人話、見鬼說鬼話」的就屬射手座了！工作上一旦遇到能力比自己強的人，他會馬上臣服於對方；反之遇到能力較弱者，就會擺出一副嗤之以鼻的態度。不得不佩服他變臉的能力，見風轉舵對他來說就像喝水一樣簡單。