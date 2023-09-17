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小金庫裝到滿！4生肖明起運勢爆發　屬牛「出納官吉星加持」

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／ETtoday資料照）

▲4生肖的民眾明天開始轉運了，尤其是在財富上會有很好的表現。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳致平／綜合報導

鬼門關了、時序也漸漸入秋，不少生肖的民眾開始轉運了，根據知名命理網站指出，下周開始生肖屬「馬、猴、虎、牛」者，將迎來財富滿盈的好運氣，也會是整體運勢爆發的一周。

根據《搜狐網》指出，4生肖的民眾在接下來一周不用擔心財務問題，整體運勢上升，各方面都會順順利利。

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生肖馬

屬馬者總是希望把事情做得完美無瑕、包容性強，接下來金錢收入會連續增長，生活中好運不斷，為家中帶來豐厚的財富，尤其是在事業上會出現較大的發展空間，收入有望大幅度提升。生肖馬的人富有吃苦耐勞的精神，靠胼手胝足的精神開創顯著的成效。下周起，屬馬者骨子裡自信穩健的氣質將外顯，仔細觀察生活中的好機會，等到機會一來，好運勢不可擋。

生肖猴

屬猴者明天起生活中會出上級或主管的提拔，另外周遭也會有貴人相助，如果想早點脫單，就應該更加努力地賺錢，抓住這次機會，有望在奮鬥中迎來成功。

生肖虎

屬虎者小金庫滿滿，大財富和小財富都熱情地向你招手，整體財運上升，收入增加，18日起生肖虎之人將恢復以往的成熟穩重的行事風格，凡事親力親為，然而，需要特別注意個性上喜歡「獨來獨往」，務必要維護良好又和諧的人際關係。

生肖牛

屬牛者通常很有才華，且慷慨待人，他們一向把很多精力投注在工作方面，從下周起總體運勢呈現上上籤，收入有望翻倍。此外，屬牛者的出納官得到天鑰天鎖吉星關照，財運蒸蒸日上，桃花運大開。

※民俗說法僅供參考。

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