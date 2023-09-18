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南投第三例出現！他到雲林拜拜確診登革熱　衛生局回應了

蚊子。（圖／達志／示意圖）

▲目前全台登革熱確診案例已破8000人。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年登革熱本土個案已經飆破8000例，中南成為重災區。其中，南投一名老翁到雲林縣古坑鄉的廟宇拜拜，途中被蚊子叮咬就確診，成為南投縣的第三例。

根據疾病管制署最新統計，全國累計8024例本土病例，為近10年同期次高，分布15縣市，其中又以台南市7191例最為嚴峻。

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據《中時新聞網》報導，南投縣衛生局長陳南松表示，老翁上週到古坑宮廟拜拜，被叮咬後確診；由於雲林古坑與南投竹山相近，且目前南投3例確診都是到雲林後被叮咬，可見有密切的地緣關係，呼籲各地清除積水，以此杜絕登革熱，別讓登革熱成為台灣地方病。

據悉，雲林縣目前已累計375例確診，其中古坑鄉、斗六市、台西鄉海口村、虎尾鎮、斗南鎮、大埤鄉興安村及西螺鎮都有確診案例出現。

雲林縣衛生局日前表示，病媒蚊之一的白線斑蚊廣泛分布於全台海拔1500公尺以下地區，當病媒蚊叮咬處於可傳染期之登革熱病人後，亦會被病毒感染，此被感染的蚊子再叮咬其他健康人，則造成社區中的傳播。

衛生局提醒，若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園工作者，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。

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