中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

▲中國化妝品業蓬勃發展。（圖／CFP）



文／中央社台北18日電

中國經濟低迷，但化妝品行業卻蓬勃發展，且國產品牌市占率持續上升，進口化妝品卻因為2年多來對外國製造商實施的規定，在中國市場萎縮。

美媒紐約時報17日報導，根據中國2021年實施的規定，企業必須披露產品中的每種成分及精確用量，並將所有原料供應商的地址及成分的組裝地點，上傳到一個中文資料庫。外國公司擔心，洩漏這些細節可能會讓低成本的中國製造商抄襲他們的產品。

報導說，還有一項具爭議的規定，要求染髮劑或防曬霜等許多產品在出售給中國消費者前，必須在活體動物身上進行測試，許多全球化妝品公司已經停止了這種做法。有業者評論，相關規定很嚴苛，還要求在短時間內完成。

像法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）或歐萊雅（L’Oréal）這樣的大公司，有足夠的資源滿足監管要求。但一些規模較小的公司暫停了對中國的銷售，直到能找到耗時較短、成本較低的方式滿足要求。

據報導，歐盟和包括美國、日本在內的11個化妝品出口國正在敦促中國廢除其中的許多規定。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月訪問中國時，也向中國領導人提出了這個問題。法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）說，他和中國副總理何立峰已同意成立一個工作組，製定共同標準，並將於年底前在巴黎舉行會議。

10年前，中國對國產化妝品取消了動物試驗要求，2021年，對不做健康聲明的進口化妝品也取消了動物實驗要求。但中國仍然要求對「特殊化妝品」進行動物試驗。

根據中國「化妝品監督管理條例」，用於染、燙髮、去斑美白、防曬、防脫髮的化妝品以及宣稱新功效的化妝品為特殊化妝品，其餘的化妝品為普通化妝品。

美國的動物權利組織善待動物組織（PETA）方面表示，這些動物試驗包括強迫動物吞噎或吸入測試物質，或將測試物質塗抹在動物的皮膚或眼睛上。兔子、豚鼠和小鼠是最常用的動物。

旗下擁有護膚品牌的聯合利華（Unilever）表示，公司一直在與學術界和中國當局合作，逐步取消進口化妝品進行動物試驗的要求。

今年上半年，中國化妝品零售額年增8.7%，但整體進口下降了13.7%。顯然外國化妝品的市場正在被中國本土品牌搶占。

中國海關數據顯示，去年中國從法國進口的化妝品、洗漱用品和香水達到54億美元，今年上半年年減6.2%。從韓國和美國進口的化妝品分別下降了22.2%和19.8%。

預計中國的市場還會繼續成長。諮詢公司麥肯錫（McKinsey）估計，到2027年，中國將占全球美容產品零售額的六分之一左右。（編輯：張淑伶/邱國強）1120918