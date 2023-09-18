　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

假睫毛,睫毛,化妝,女性,眼睛（圖／CFP）

▲中國化妝品業蓬勃發展。（圖／CFP）

文／中央社台北18日電

中國經濟低迷，但化妝品行業卻蓬勃發展，且國產品牌市占率持續上升，進口化妝品卻因為2年多來對外國製造商實施的規定，在中國市場萎縮。

美媒紐約時報17日報導，根據中國2021年實施的規定，企業必須披露產品中的每種成分及精確用量，並將所有原料供應商的地址及成分的組裝地點，上傳到一個中文資料庫。外國公司擔心，洩漏這些細節可能會讓低成本的中國製造商抄襲他們的產品。

報導說，還有一項具爭議的規定，要求染髮劑或防曬霜等許多產品在出售給中國消費者前，必須在活體動物身上進行測試，許多全球化妝品公司已經停止了這種做法。有業者評論，相關規定很嚴苛，還要求在短時間內完成。

像法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）或歐萊雅（L’Oréal）這樣的大公司，有足夠的資源滿足監管要求。但一些規模較小的公司暫停了對中國的銷售，直到能找到耗時較短、成本較低的方式滿足要求。

化妝（圖／視覺中國）

據報導，歐盟和包括美國、日本在內的11個化妝品出口國正在敦促中國廢除其中的許多規定。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月訪問中國時，也向中國領導人提出了這個問題。法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）說，他和中國副總理何立峰已同意成立一個工作組，製定共同標準，並將於年底前在巴黎舉行會議。

10年前，中國對國產化妝品取消了動物試驗要求，2021年，對不做健康聲明的進口化妝品也取消了動物實驗要求。但中國仍然要求對「特殊化妝品」進行動物試驗。

根據中國「化妝品監督管理條例」，用於染、燙髮、去斑美白、防曬、防脫髮的化妝品以及宣稱新功效的化妝品為特殊化妝品，其餘的化妝品為普通化妝品。

美國的動物權利組織善待動物組織（PETA）方面表示，這些動物試驗包括強迫動物吞噎或吸入測試物質，或將測試物質塗抹在動物的皮膚或眼睛上。兔子、豚鼠和小鼠是最常用的動物。

▲▼化妝品,安瓶,打針,精華液。（圖／視覺中國CFP）

旗下擁有護膚品牌的聯合利華（Unilever）表示，公司一直在與學術界和中國當局合作，逐步取消進口化妝品進行動物試驗的要求。

今年上半年，中國化妝品零售額年增8.7%，但整體進口下降了13.7%。顯然外國化妝品的市場正在被中國本土品牌搶占。

中國海關數據顯示，去年中國從法國進口的化妝品、洗漱用品和香水達到54億美元，今年上半年年減6.2%。從韓國和美國進口的化妝品分別下降了22.2%和19.8%。

預計中國的市場還會繼續成長。諮詢公司麥肯錫（McKinsey）估計，到2027年，中國將占全球美容產品零售額的六分之一左右。（編輯：張淑伶/邱國強）1120918

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女大生杜拜轉機「遭半裸搜身」　她1舉動惹怒海關！
快訊／受賴清德感召　她宣布加入民進黨
快訊／高雄夫妻遭砍死！　複驗結果曝
快訊／20多歲男落水身亡
192cm高中生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長告學校求償4800
爸爸把「女兒當老婆」　亂倫生3孩全變嬰屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

女房客敲門求歡「想睡你」…慾望滿檔狂傳肉照　他被逼瘋報警

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人　102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果官網「辮子男」被批辱華　真相曝光：他是美洲的原住民

103架次共機擾台！國防部喊話停止　北京回嗆：不存在海峽中線

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因：不給子女添麻煩

連勝文避談郭台銘副手　用「武昌起義」勉勵KMT：堅持最終勝利！

恆大旗下金融公司多人被捕　股價再急挫

想把女友賣到緬甸「坐檯」　陸男「途中迷路」報警被抓走

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

女房客敲門求歡「想睡你」…慾望滿檔狂傳肉照　他被逼瘋報警

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人　102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果官網「辮子男」被批辱華　真相曝光：他是美洲的原住民

103架次共機擾台！國防部喊話停止　北京回嗆：不存在海峽中線

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因：不給子女添麻煩

連勝文避談郭台銘副手　用「武昌起義」勉勵KMT：堅持最終勝利！

恆大旗下金融公司多人被捕　股價再急挫

想把女友賣到緬甸「坐檯」　陸男「途中迷路」報警被抓走

Kawasaki「電動忍者」Ninja e-1、Z e-1亮相　雙電池、12匹馬力

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

生父殺害7歲兒！殘忍分屍「肢解放冷凍」　2幼女獲救遍體鱗傷

美中高層馬爾他對話著重台海　外交部有獲得相關資訊？

「萬鷺朝鳳」限定奇景來了！黃頭鷺盤旋山谷群飛...壯觀畫面曝

團爸團媽注意！　國稅局緊盯「+1」漏開發票行為

美軍「B-21突襲者」最新照片！最強匿蹤核轟炸機　每架造價逾200億

《VIVANT》登收視率最高日劇　二宮和也「合作影帝很抖」：會怕！

德國奧運八金傳奇人物費雪訪台　達和航運為其舉辦公益晚會

貓跟主人越長越像！「超強母子臉」融化2.1萬人：可以解鎖Face ID

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

大陸熱門新聞

不菸不酒5種癌纏上！32歲人妻哭：每年確診1種癌

27歲壯男遭120kg槓鈴壓頸亡！老闆還原全過程

陸公布日軍侵華密藏照片實錄 多數相片被蓋上「不許可」禁止發布

重慶摩托車展正妹多！「被人騎、騎到慘死」事件頻傳

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

中國結婚人數比上季減少　影響出生率

金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

國防部喊話停止共機擾台　北京：不存在海峽中線

中國—東盟博覽會廣西開幕　2000家企業參展

網紅涉JPEX案被捕！曾自封「幣圈教父」

星巴克招達人拍片　他見「1要求」氣炸罷工

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因

陸超長連假將至　泰國免簽後成最熱目的地

女子咳嗽半個月吃藥也沒用！ 照支氣管鏡驚現8公分水蛭牢牢吸住

更多熱門

相關新聞

人妻約砲完事喊買金戒子　他一招丟包超商拒當盤子

人妻約砲完事喊買金戒子　他一招丟包超商拒當盤子

高雄市一名男子透過交友軟體認識一名女子，雙方在去百貨公司之後就轉向汽車旅館「開房間」，不過就在開房間之後，女子又要求男子要付款買金戒指，男子覺得自己被當了盤子，所以將女子丟包在超商，女子對此不爽提告性侵，法官審理過後判決男子無罪。

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

SOGO百貨搶攻親子商機　台北三館化妝品檔期目標上看8億

SOGO百貨搶攻親子商機　台北三館化妝品檔期目標上看8億

新光三越初夏購物節4月6日開跑

新光三越初夏購物節4月6日開跑

30歲女「胸部突變大」！檢查是乳癌　這1類好發年輕人

30歲女「胸部突變大」！檢查是乳癌　這1類好發年輕人

關鍵字：

化妝品

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

好多人生病　醫：最近病房滿出來

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

賴佩霞被檢舉了！

「世新校花」無預警宣布懷孕！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

新戲才播2集⋯韓男星突「心臟麻痺驟逝」　劇組慌了：還在想辦法⋯

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面