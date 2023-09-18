iPhone 15 Pro Max太夯！郭明錤：送達時間延至11月

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

目前首批 iPhone 15 Pro 系列機型已經開放預購，不過根據蘋果官網的到貨時間，蘋果iPhone 15 Pro Max 的預計送達時間已經延長至11 月，而 Pro 型號到會時間則在 10 月，考慮到去年有部分用戶早於預期時間送達，今年或許也有類似的情況。

天風國際分析師郭明錤表示，自 iPhone 15 Pro Max 週五開始預訂以來，對新機的需求一直強勁 ，仍維持今年 iPhone 15 出貨量約 8000 萬部的出貨量目標預期。iPhone 15 Pro Max 的需求已經超過了去年同期的iPhone 14 Pro Max，而 iPhone 15 Pro 的需求目前來看要比 iPhone 14 Pro疲軟，也就是今年更多客戶選擇購買Pro Max。

他指出，華為歸來不可能對iPhone 沒有影響，但影響程度目前還需觀察。不過，這種影響不會表現在 iPhone 15 的中國市場預購上，因為會預購 iPhone 的人本來就不是華為手機的目標客戶。

郭明錤重申，iPhone 15 Pro Max 比 iPhone 15 系列中的其他產品更晚進入量產，這導致長時間的發貨延遲。他表示，Pro Max 將繼續面臨比其他型號更明顯的生產挑戰。