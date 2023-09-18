瀑布附近洗澡「水位突上升」　男被湍急水流沖走溺斃

記者詹雅婷／綜合報導
印度一名32歲男性遊客16日在瀑布附近的水道洗澡，沒想到水位突然上升，整個人被湍急水流沖走，溺水身亡。相關單位人員隨後展開搜救，在距離事發地點約100公尺處發現他的遺體。
▲水位突然上升，帕萬庫馬爾被湍急水流沖走。（圖／翻攝自X）
NDTV報導，32歲旁遮普邦男子帕萬庫馬爾（Pawan Kumar）16日來到喜馬偕爾邦達蘭薩拉，與朋友們一起在巴格蘇納格瀑布（Bhagsu Nag waterfall）附近的水道洗澡。
沒想到水位突然上升，帕萬庫馬爾被湍急水流沖走，他的朋友發現後立刻向警方通報此事。員警與邦救災部隊（SDRF）隨後趕到現場，開始尋找帕萬庫馬爾的身影。
然而一行人最終等到的卻是壞消息，帕萬庫馬爾的遺體在距離事發地點約100公尺處尋獲，接下來進行驗屍程序之後，將把遺體移交給家屬。
Jalandhar man drowns while bathing near Bhagsu Nag waterfall in Himachal’s Dharamsala— JAMMU LINKS NEWS (@JAMMULINKS) September 17, 2023
Read more at: https://t.co/U5o4rq0ifU pic.twitter.com/UHf00wiafM
讀者迴響