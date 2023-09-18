騎車看手機邊看邊笑...警察在後全程目睹　下秒遭攔車舉發

記者林東良／台南報導

有網友在「WoWtchout–地圖型行車影像分享平台」PO出一段影片，網友說他看到這一幕時「很努力的在憋笑了」，畫面看到一名機車騎士騎著電動機車，邊騎邊看手機，還露出微笑、笑的很開心，完全沒發現，1名警察大人騎在他後面虎視眈眈。台南市警二分局指出，該騎士違規使用手機，被攔查並製單舉發在案。

▲24姓佘姓男子騎乘機車違規使用手機，影響道路通行安全，被市警二分局警方攔查製單舉發。（圖／翻攝自WoWtchout–地圖型行車影像分享平台，下同）

網友看到這段影片也紛紛留言：「在這個影片裡，原PO笑了，看著手機的他也笑了，後面的警察先生有業績也笑了，整個和樂融融，大家都開開心心」、「警察說你在滑我在抓」。

台南市警二分局指出，民權派出所員警於9月15日下午執行交通稽查勤務中，於下午5時13分許，行經成功路與觀亭街口，見24姓佘姓男子騎乘機車違規使用手機，影響道路通行安全，乃上前攔查並予以製單舉發在案。

二分局提醒，汽、機車駕駛人於行駛道路時，不可以手持方式使用行動電話、電腦等進行撥接、通話或其他有礙駕駛安全之行為者，違反者可處新台幣3000（汽車）或1000元（機車）罰鍰。