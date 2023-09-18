獨／農業部稱「巴西蛋有塗蠟」可放4個月　內部報告揭：根本沒塗





▲農業部內部簡報揭露，下架的巴西進口蛋根本沒有塗蠟。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

台農蛋品公司供應的巴西進口蛋「誤標效期」下架，引發連串爭議，外界質疑巴西蛋為何放四個月還能賣，農業部之前宣稱進口蛋有噴膜塗蠟處理，可以延長保存期限。但根據農業部內部簡報資料揭露，這批巴西進口蛋「根本沒塗蠟」，只是依據冷鏈條件訂定90至120天的效期。對此，農業部暫無回應。

農業部長陳吉仲昨挺過請辭風暴，今天卻和記者大玩躲貓貓，原訂上午主持非洲豬瘟防災應變中心會議並出席會後記者會，但昨晚臨時取消行程，宣布改由防檢署署長邱垂章主持，上午一度傳出陳吉仲要到民進黨立院黨團專案報告，大批媒體記者蜂擁前往，但最後陳吉仲還是沒有露面。

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▲農業部長陳吉仲身陷請辭風暴，今天與媒體大玩躲貓貓。（圖／記者楊惠琪攝）

據了解，陳吉仲今天中午原本要到民進黨立院黨團進行「專案進口雞蛋流向」報告，本站掌握這份內部簡報資料，農業部擬訂20題QA問答，包括超思公司圖利質疑、效期標示、進口雞蛋流向、建立庫存機制、雞蛋品質把關與適法性等。

針對外界關注之前下架的巴西蛋到底有沒有塗蠟？該份報告揭露「沒有塗蠟」，僅說出口國來源場是依據雞蛋的包裝運輸冷鏈等條件，訂定「有效日期」，都會記錄在每批進口蛋的輸入許可文件上，而巴西雞蛋保存期限有90、110 和 120天等。

外界也質疑農業部沒有掌控好下單節奏、庫存調度，才會導致庫存蛋放到過期。農業部在該份報告指出，3月雞蛋有黑市囤蛋情事，進口雞蛋陸續釋出後，消弭了黑市價格， 原先囤蛋數量也同時釋出至洗選與加工，國內能洗選及加工的量能滿載，無法將全部即期進口蛋品加工利用，因此還是有進口雞蛋陸續到期。

另有外界質疑，農業部將額外花2億元銷毀到期雞蛋，農業部的說法則是：沒有花費2億元銷毀到期雞蛋，而是以循環再利用。