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快訊／南韓擁第16處世界遺產！　「伽倻古墳群」獲准入列

▲▼南韓三國時代遺跡「伽倻古墳群」成功被登記為南韓第16處世界遺產。（圖／達志影像）

▲南韓三國時代遺跡「伽倻古墳群」成功被登記為南韓第16處世界遺產。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓終於迎來第16處的世界遺產！為西元1至6世紀、座落於嶺南地區和湖南地區洛東江流域的「伽倻古墳群」，伽倻作為韓國歷史上的部落聯盟古國，曾擁有豐富且先進的鐵器文化，展現東亞古代文明的多元性。

根據《韓聯社》，聯合國教科文組織世界遺產委員會於當地時間17日在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開會議，決定將南韓申請的「伽倻古墳群」（Gaya Tumuli）登記為世界遺產。委員會表示，「（伽倻）和周邊國家維持著自律、且具水平性的獨特體系，是展現東亞古代文明多樣性的證據，證實其擁有『突出的普世價值』（OUV）」。

▲▼西元4世紀朝鮮三國時期的疆域劃分，其中百濟透過與高句麗的戰爭迎來全盛期，伽倻則標示為Gaya（圖／翻攝自維基百科）

▲西元4世紀朝鮮三國時代的疆域劃分，其中百濟透過與高句麗的戰爭迎來全盛期，伽倻則標示為Gaya（圖／翻攝自維基百科）

伽倻（가야）為西元前後至562年座落於韓半島（朝鮮半島）洛東江流域的部落聯盟國家，由金官伽倻、大伽倻、阿羅伽倻、古寧伽倻、星山伽倻、小伽倻等12個小國形成「伽倻聯盟體」，以優秀的鐵器文化聞名，最後被百濟、新羅等鄰國兼併，其中父親血統為金官伽倻王族的金庾信，成為推動新羅統一三韓的名將。

儘管伽倻和高句麗、新羅、百濟共同存在於朝鮮三國時代，但《三國史記》、《三國遺事》等古代文獻中關於伽倻的記載卻保存不多，因此伽倻古墳群靠著其所出土的各種陶器、鐵器、服裝配飾等，成為證實伽倻文化的寶庫。尤其委員會認為，伽倻身為部落聯盟國家，長期以來卻能和中央集權制古代國家的高句麗、新羅、百濟並存，因此伽倻古墳群擁有重要歷史價值。

▲▼南韓文化財廳曾於2018年在伽倻古墳群內發現，刻在墓穴天花板上的星座圖，繪有125顆星星。（圖／CFP）

▲南韓文化財廳曾於2018年在伽倻古墳群內發現，刻在墓穴天花板上的星座圖，繪有125顆星星。（圖／CFP）

伽倻古墳群總共擁有7座古墳群遺址，位於慶尚北道高靈郡、慶尚南道金海市、慶尚南道咸安郡、慶尚南道昌寧郡、慶尚南道固城郡、慶尚南道陜川郡、全羅北道南原市。

伽倻古墳群為南韓至今所擁有的第16處世界遺產，其中自然遺產有2座、文化遺產有14座。

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