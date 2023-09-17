快訊／金正恩搭上火車離開俄羅斯　走紅毯影片曝！結束6天訪俄行

▲金正恩17日搭乘綠皮專用列車離開俄羅斯，俄方人員為他鋪上紅地毯，並揮手與他道別。（圖／翻攝自Telegram／@rian_ru）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀訪問俄羅斯，相繼於13日與16日會見額羅斯總統普丁與國防部長蕭依古。根據俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，金正恩17日已經搭上專用防彈列車正在離開俄羅斯，而他最後一天行程是與在俄國留學的北韓學生們見面。

根據俄新社報導，金正恩17日乘坐的綠皮專列已從俄羅斯濱海邊疆地區阿爾喬姆（Artyom）火車站離開。從俄新社公布的影片中可見，俄方人員為了送別金正恩，防彈列車前還鋪上一塊紅地毯，還有多名官員與軍儀隊一同為他送行。金正恩爬上階梯後，站在門前揮手並以敬禮手勢向俄方人員致意，俄國官員們也揮手致意。

▲金正恩17日在校長的指引下參觀俄羅斯遠東聯邦大學。（圖／路透）

韓聯社報導則指出，金正恩在6天訪俄行程的最終階段是與北韓留學生見面，他17日訪問位於海參崴的俄羅斯遠東聯邦大學（FEFU），這是他自2019年4月與普丁在此會面後，時隔4年5個月再次來到這所大學。金正恩與43名北韓學生進行對話並拍攝紀念照，並在校長的引導下參觀科學設施與校園。結束後又前往大學附近的水族館觀看海象表演。

▼北韓領導人金正恩結束了6天訪俄形成，期間會見了俄羅斯總統普丁。（圖／路透）