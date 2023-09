BBC：烏克蘭突破俄羅斯南部第一道防線　俄恐難維持克里米亞駐軍

▲烏克蘭已突破俄羅斯在南部的第一道防線。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭自今年6月開始展開大規模反攻,沿著965公里的前線持續攻擊俄羅斯軍隊,試圖將敵人從他們佔領的土地上擊退。烏克蘭將軍表示,他們已「突破」了俄羅斯在南部的第一道防線,而BBC也證實了相關消息,但認為烏軍距離完全的成功反攻仍有距離。

據BBC報導,對烏軍而言,札波羅熱(Zaporizhzhia)東南部地區如今仍是最具戰略重要性的地區。若烏軍在此地取得成功,那他們就可以迅速朝亞速海(Azov)的方向進攻,切斷俄羅斯連接頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)和克里米亞(Crimea)的補給線,讓俄羅斯難以維持駐守在克里米亞的龐大軍隊。

Despite significant obstacles, there are now confirmed sightings of #Ukraine troops breaching #Russia's defensive structures along the southern front. We have verified nine social media videos along the frontline near #Verbove. #svpol #föpol #ukrainecounteroffensive #SlavaUkraïni pic.twitter.com/HCHugSsIhS — Jari Lairolahti (@heartsteered) September 18, 2023

BBC核實了前線9個影片後,證實烏軍如今已突破俄羅斯南部戰線的防禦結構,進入札波羅熱地區的韋爾博韋(Verbove)和羅博季涅(Robotyne)村莊。然而,BBC強調,這並不代表烏克蘭已成功控制這2個地區,因為他們目前只看到烏克蘭步兵通過相關區域,未見烏克蘭裝甲縱隊湧入,利用缺口守住陣地。

儘管札波羅熱對烏軍如此重要,但BBC指出,除了韋爾博韋和羅博季涅外,烏軍並未在札波羅熱其他區域取得太大進展,而這要歸功於莫斯科過去幾個月建立的多層次縱深防禦。從空拍照可見,俄羅斯在前線佈下了一排排相互連鎖的障礙物、戰壕、掩體和密集雷區,並覆蓋以大砲,有效減緩了烏克蘭的前進速度。

BBC將俄羅斯的多層次縱深防禦稱為「世界最強」。烏克蘭6月首次嘗試衝破俄羅斯的防線時,很快就陷入了失敗,西方提供的現代化裝甲也因此損毀、起火,烏克蘭的步兵也同樣傷亡慘重。此後,烏軍不得不先步行清除地雷,清出足夠寬的道路,並壓制當地俄羅斯砲兵後,才能大規模推進,嚴重影響反攻速度。

倫敦國王學院戰爭研究系的米龍(Marina Miron)表示,「烏克蘭人現在面臨的問題是如何打開一個足夠大的缺口以容納更多的軍隊」,因為俄羅斯如今仍在持續增援,因此俄羅斯仍有可能扭轉烏克蘭的戰果。

BBC指出,如果烏克蘭能夠突破俄羅斯剩餘的防禦進入托克馬克鎮(Tokmak),那他們就能在談判中處於有利地位,但需要注意的是,烏克蘭的雨季將在數周內到來,而泥濘的道路將阻礙他們的前進。