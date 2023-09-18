陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

▲蘇貞昌。（圖／記者呂晏慈翻攝）



記者董美琪／綜合報導

農業部長陳吉仲傳出請辭，前行政院長蘇貞昌為昔日舊屬陳吉仲抱不平，表示「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」，他為陳吉仲感到不捨。對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯深夜發文。

蘇貞昌周日晚間前往台北萬華，為吳沛憶站台助講，他接受媒體聯訪表示，陳吉仲沒有提出辭職書，總統蔡英文也沒有要他辭，有人急著放話操作，非常惡劣

「我所知道的陳吉仲，學者從政，勇於任事」，且為了農業做了非常多的事。蘇貞昌強調，陳吉仲從其他許多國家進口雞蛋，蛋價也沒有無限飆高，也沒有在蛋價穩定下來後，把手上的雞蛋倒出來衝擊蛋農。蘇認為，寧可讓雞蛋多一點，不要發生蛋荒，蛋價也不要飆揚，是正確的，就像疫苗寧肯買多一點，不能沒有疫苗可以打，「老實說，陳吉仲近年來實在是辛苦了！」

▼徐巧芯。（示意圖／記者屠惠剛攝）



對此，徐巧芯深夜發文諷刺，「今日最驚訝的不是一下新聞說陳吉仲已請辭獲准，一下又被慰留，而是⋯⋯蘇貞昌還沒辭行政院長嗎#大局為仲。」