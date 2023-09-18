　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

▲▼蘇貞昌。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者董美琪／綜合報導

農業部長陳吉仲傳出請辭，前行政院長蘇貞昌為昔日舊屬陳吉仲抱不平，表示「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」，他為陳吉仲感到不捨。對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯深夜發文。

蘇貞昌周日晚間前往台北萬華，為吳沛憶站台助講，他接受媒體聯訪表示，陳吉仲沒有提出辭職書，總統蔡英文也沒有要他辭，有人急著放話操作，非常惡劣

「我所知道的陳吉仲，學者從政，勇於任事」，且為了農業做了非常多的事。蘇貞昌強調，陳吉仲從其他許多國家進口雞蛋，蛋價也沒有無限飆高，也沒有在蛋價穩定下來後，把手上的雞蛋倒出來衝擊蛋農。蘇認為，寧可讓雞蛋多一點，不要發生蛋荒，蛋價也不要飆揚，是正確的，就像疫苗寧肯買多一點，不能沒有疫苗可以打，「老實說，陳吉仲近年來實在是辛苦了！」

▼徐巧芯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會 王鴻薇 徐巧芯 游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，徐巧芯深夜發文諷刺，「今日最驚訝的不是一下新聞說陳吉仲已請辭獲准，一下又被慰留，而是⋯⋯蘇貞昌還沒辭行政院長嗎#大局為仲。」

今日最驚訝的不是一下新聞說陳吉仲已請辭獲准，一下又被慰留，而是⋯⋯蘇貞昌還沒辭行政院長嗎 #大局為仲

徐巧芯發佈於 2023年9月17日 星期日

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
營養師驚吐「少吃只會更胖」！6原因曝：肌肉掉光光
甜點店道歉了！「公審顧客」遭炎上
南韓擁第16處世界遺產！
撐住了！行政院證實　陳吉仲「願負責」請辭獲慰留

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

訪美後、10月「藍白合」將明朗？　侯友宜：我團結所有力量勝選

誰在攻擊陳吉仲？　吳音寧籲「不能低頭」：2018同一群人

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

快訊／撐住了！行政院深夜證實　陳吉仲「願負責」請辭獲慰留

賴清德拋高雄發展3方向　「科技是翅膀，文化藝術是根」

陳椒華爆「6千萬顆蛋下落不明」！1圖怒控陳吉仲說謊

快訊／蘇貞昌抱不平：陳吉仲還沒辭職　就有人急著放話

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

92歲岳母為生活費翻臉！　拿拐杖怒砸女婿百萬名車

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

蜜袋鼯打麻醉照超音波　醒來見肚子毛沒了懊嘟嘟

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

訪美後、10月「藍白合」將明朗？　侯友宜：我團結所有力量勝選

誰在攻擊陳吉仲？　吳音寧籲「不能低頭」：2018同一群人

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

快訊／撐住了！行政院深夜證實　陳吉仲「願負責」請辭獲慰留

賴清德拋高雄發展3方向　「科技是翅膀，文化藝術是根」

陳椒華爆「6千萬顆蛋下落不明」！1圖怒控陳吉仲說謊

快訊／蘇貞昌抱不平：陳吉仲還沒辭職　就有人急著放話

中國結婚人數持續減少　第2季較首季少36萬對

1類人換iPhone 15 Pro白花錢！專家推「4族群」可閉眼買：業內最強

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

俄稱防止種族滅絕才開戰　俄羅斯、烏克蘭今將在國際法院見

搭飛機「毛巾、毛毯」別亂用！　機師親揭超噁內幕

53款鳳梨酥名家大評比！冠軍豪奪「99%回購率」　2款最適合送長輩

暴打失智嬤11分鐘還燦笑　外傭一原因獲輕判…6年徒刑變4個月

美國安顧問蘇利文會王毅　提及台海和平穩定重要性

同事上班「拿公用菜瓜布」刷狗碗！被制止還反嗆：沒愛心

陳文茜「鬼門關前走一遭」！　一生受盡病痛折磨：從來不知道何謂健康

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

行政院證實：陳吉仲請辭獲慰留

誰在攻擊陳吉仲？　她：2018同一群

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

蘇貞昌：陳吉仲還沒辭職　就有人急著放話

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

才登記連署不久　郭台銘：我參選總統只做4年就退休

陳椒華爆6千萬顆蛋下落不明！1圖控陳吉仲說謊

訪美後、10月「藍白合」將明朗？　侯友宜最新回應

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

明年統籌分配稅款　各縣市每人配額曝光

開箱郭台銘忠孝東路連署「旗艦站」　郭辦擬明辦活動正式對外亮相

更多熱門

相關新聞

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

針對進口蛋的爭議，在野陣營輪番砲轟農業部長陳吉仲，要求他下台負責，17日晚間傳出所謂「請辭獲准」的消息；不過，行政院深夜表示，陳吉仲確實「曾」表達願負起責任，但仍獲慰留。在此同時，行政院長蘇貞昌更點出「有人急著放話」，不禁令外界嗅到黨內派系互相攻訐的味道。

誰在攻擊陳吉仲？　她：2018同一群

誰在攻擊陳吉仲？　她：2018同一群

行政院證實：陳吉仲請辭獲慰留

行政院證實：陳吉仲請辭獲慰留

陳椒華爆6千萬顆蛋下落不明！1圖控陳吉仲說謊

陳椒華爆6千萬顆蛋下落不明！1圖控陳吉仲說謊

蘇貞昌：陳吉仲還沒辭職　就有人急著放話

蘇貞昌：陳吉仲還沒辭職　就有人急著放話

關鍵字：

徐巧芯陳吉仲蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

利比亞洪災萬人淹死浸海　BBC聞屍臭味反胃

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

下體突冒「白白一粒一粒」像菜花！1種人最容易長

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死

人妻沒生孩　丈夫走了遺產跟小叔分

高雄阿公悲：將當「小小兒子」來養

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

即／國道火燒車驚成火球

台南甜點店公審顧客遭炎上！PO文道歉了

旅遊YTR遭爆違法招募私團！觀光局開罰了

美少女人妻喪偶　竟與大姑丈夫摩鐵開房

陳昊森認刪除社群：因為它，我被撕裂

即／南韓擁第16處世界遺產！

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

更多

最夯影音

更多
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面