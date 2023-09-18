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1類人換iPhone 15 Pro白花錢！專家推「4族群」可閉眼買：業內最強

▲▼蘋果iPhone 15 Pro 問世。（圖／路透）

▲蘋果iPhone 15 Pro問世。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

蘋果公司正式亮相iPhone 15全系列，全球40多個國家開放預購，其中頂規Pro Max的原色鈦金屬、白色鈦金屬2色需求最強勁，再度出現缺貨潮，不少網友掙扎觀望換機，3C部落客就分析，有四大群人值得「閉眼買下去」，是最適合購入iPhone 15 Pro的類型。

iPhone 15系列9/22正式開賣，美國訂價和前代相同，但台灣售價卻調漲，除了iPhone 15 Plus漲價1000元，其他機型漲2000元，尤其頂規Pro Max漲2500元，最高飆上5萬8900元，號稱蘋果史上最貴手機，令果粉哭哭。

不少網友觀望討論，究竟該不該換iPhone 15？大陸3C部落客「北境不忘」就發文分析，iPhone 15 Pro系列適合「四大族群」，值得閉眼選擇。他認為，除了預算充足的果粉，如果是想要用統一的接口、更強大的攝影、更舒適的手感，選iPhone 15 Pro絕對不會出錯。

1. iPhone 12用戶或更老機型的用戶
 如果正在使用iPhone 13 Pro系列的用戶，換到iPhone 15 Pro並不會有明顯的體驗感知提升，錢就算是白花了。但如果是iPhone 12或更老機型的用戶，換到iPhone 15 Pro就能感知到它十分強大，螢幕更新率（ProMotion自動適應更新頻率）帶來了流暢的觸控體驗，最新的A17 Proｕ晶片更強大到足以流暢運行當下任何手機。

2. iPhone 15 Pro擁有更舒適的手感
 相比之前推出的iPhone機型，iPhone 15 Pro雖然也採用了直角邊框設計，但是邊框與背板之間的弧度更大，所以裸機握持時手感強多了。更關鍵的是，採用了鈦金屬材質後，iPhone 15 Pro機身重量減輕到了187公克，而iPhone 15 Pro Max則減輕到了221公克，更輕薄的機身手感自然會更舒適，所以如果是很在意手感的人，選擇iPhone 15 Pro更合適。

▲▼蘋果iPhone 15 Pro 問世。（圖／路透）

3. 攝影黨可以閉眼選擇
 iPhone 15 Pro依然是行業內最強大的攝影手機，它沒有1英寸主攝鏡頭，也沒有2億超高像素，但實際攝影體驗不輸任何安卓手機，強大且穩定。主要攝影機為4800萬像素，擁有f/1.78大光圈，長焦鏡頭這次帶來了6倍光學變焦，拍攝人物特寫時更給力，影片錄製最高支持4K 60fps。

4. 想要出門只帶一條線就選iPhone 15 Pro
 iPhone 15 Pro是蘋果首次使用USB-C連接埠，雖然和安卓手機的C口仍有著巨大的差別，但好在是統一了接口，以後出門只需要帶一條線，同時還可以通過iPhone 15 Pro為自己的Apple Watch和AirPods機型反向有線充電。

蘋果官網15日晚上8時開放iPhone 15系列預購，一度爆滿當機20分鐘，台灣網友認為這次iPhone 15有機會把市占推上新高，許多iPhone 11用戶、安卓系統的用戶都對iPhone 15感興趣，因為iPhone 15改採Type-C連接埠。批踢踢鄉民大嘆「沒辦法，安卓陣營不給力」、「去年14沒有USB-C讓我不爽換，今年該換了」、「安卓真的用2、3年系統就會有點問題，所以想跳，這次改成Type-C也是推進的吸引力」、「上了Type-C想不到不換的理由」。

▼iPhone 15全系列採Type-C。（資料照／記者曾筠淇製）

▲▼ iPhone 15規格。（圖／記者曾筠淇製）

▼iPhone15系列在台灣全面漲價。（製表／林秉潔）

▲iphone15系列價格。（製表／林秉潔）

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