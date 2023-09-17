中國—東盟博覽會廣西南寧開幕　近2000家企業參展

▲博覽會現場。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

第20屆中國—東盟博覽會16日在廣西南寧展開，來自45個國家和地區的特色產品集中亮相，參展企業總數近2000家。值得關注的是，馬來西亞的波羅蜜也出現在東博會上，標誌著該水果正式向中國大陸出口。

▲本屆東博會參展企業總數近2000家。（圖／主辦方提供）

本屆東博會參展企業總數近2000家，展覽總面積10.2萬平方公尺，其中世界500強、大陸500強及知名企業350家。

據中國-東盟博覽會秘書處秘書長韋朝暉介紹，東盟展區吸引了約640家東盟國家大型品牌知名企業參展；觀眾能實現「一站式」採買東盟國家的優勢特色商品。

泰國參展商林戰旗表示，「我前幾年來泰國展館這邊，大概有40到50個左右的展位，但今年我看大概有7、80個展位，而且看起來規模、人流量比往年還要多。」

▲活動現場。（圖／主辦方提供）

在「一帶一路」國際展區的菲律賓展區上，土格加勞市政府的行政助理卡謝林·坎加斯表示，「非常期待大家能夠去菲律賓旅遊。」

東博會先進技術展區開設了元宇宙體驗館，成為觀眾的熱門打卡地，隨著觀眾身體的移動，投影中的畫面也在不斷變換位置，觀眾可沈浸式體驗在遊戲中「飛行」或者「潛入」海底，甚至「走」進工廠生產線。

▲截至今年7月，中國同東盟國家累計雙向投資額已經超過3800億美元。（圖／主辦方提供）

在第20屆中國—東盟博覽會投資合作圓桌會上，與會的各國代表就圍繞「中國—東盟綠色低碳和數字經濟合作」等主題進行討論，互通本國的最新投資環境和投資政策。

參會的中國企業代表還分享了對東盟國家投資的經驗。截至今年7月，中國同東盟國家累計雙向投資額已經超過3800億美元，中國在東盟設立直接投資企業超過6500家。