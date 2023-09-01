「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

▲「一帶一路」中歐班列。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

「一帶一路」倡議提出將滿10年，中國大陸外交部發言人汪文斌9月1日表示，10年來，「一帶一路」倡議從謀篇佈局的「大寫意」發展為精謹細膩的「工筆劃」，已經成為最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，成果有目共睹。

汪文斌在例行記者會上提到，10年來，「一帶一路」倡議朋友圈不斷壯大，中國已同150多個國家和30多個國際組織簽署合作文件，以共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續為支柱的高質量共建「一帶一路」理念，寫入第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓桌峰會聯合公報。

汪文斌指出，十年來，「一帶一路」倡議合作碩果累累，迄今已形成3000多個合作項目，拉動近萬億美元投資規模，打造了一個個「國家地標」、「民生工程」、「合作豐碑」，一大批交通基礎設施項目落地生根，為共建國發展注入強勁動力。

汪文斌說，世界銀行測算，「一帶一路」框架下有關交通項目的全部實施，到2030年有望使全球收入增加0.7%至2.9%，使760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。

汪文斌還說，中國將以舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，同國際社會一道總結經驗、擘畫藍圖，引領高質量共建「一帶一路」持續向前發展，鋪就共同發展的康莊大道，繪就綠色發展的亮麗畫卷，書寫國家互利共贏、人民相知相親、文明互學互鑑的絲路時代新篇。

「一帶一路」合作倡議由「新絲綢之路經濟帶」倡議（一帶）和「21世紀海上絲綢之路」倡議（一路）共同組成，這兩項倡議是中共總書記習近平在2013年9月及10月分別提出的。