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「首波東北季風」要來了！轉涼時間點曝　月底颱風又將變活躍

▲▼室外口罩禁令,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周五東北風南下，迎風面感受上稍微轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日水氣較多，午後各地山區、南部地區有對流發展帶來局部的短暫陣雨或雷雨的機會，局部雨勢可能較大，而周五將有東北風南下，可能短暫達到廣義東北季風定義，屆時北部感受上轉涼。另月底菲律賓東方熱帶擾動有活躍趨勢，未來須持續觀察。

中央氣象署表示，今日水氣稍增，各地雲量增多，南部、東半部地區偶有零星陣雨，午後大臺北、嘉義以南地區及各地山區有局部雷陣雨，並伴隨較大雨勢，外出建議攜帶雨具，尤其下午外出活動要留意天氣變化；氣溫方面各地高溫約31至33度，近山區、河谷會再高一些，中午前後仍稍悶熱。

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臉書粉專天氣風險表示，今日環境的水氣不少，台南以南早上雲量還是偏多的狀況，午後各地山區、南部地區在水氣及熱力條件配合下，仍有對流發展帶來局部的短暫陣雨或雷雨的機會，局部雨勢可能較大。

明後天中部山區到南部位於弱風區，午後仍較容易有熱對流發展、帶來短暫雨或雷雨的天氣，周三、四午後山區對流發展的位置可延伸到北部山區，降雨區域稍有變化。

周五北方有鋒面氣旋發展、通過日韓一帶，後方將有較弱的大陸高壓移動到渤海到山東半島附近，菲東則有低壓發展，接續引導東北風南下，這波東北風可能短暫的達到廣義東北季風定義。

周五下半天開始受東北風影響，下午到晚間將使迎風面的北部、東半部降雨，配合風力增強，感受上有轉涼的感覺，東北風約維持到周六。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，月底菲律賓東方熱帶擾動有活躍趨勢，但還有將近一個禮拜多一點的時間，目前討論是否影響還言之過早。

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