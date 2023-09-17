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今雨區擴大！　降溫時間曝

▲台北午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲午後要注意雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，今天、周一午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨「劇烈天氣」機率；周五、周六微弱鋒面掠過北部海面，氣溫微降。

中央氣象署指出，今日水氣稍增，各地雲量增多，南部、東半部偶有零星陣雨，午後大台北、嘉義以南地區及各地山區有局部雷陣雨，並伴隨較大雨勢，尤其下午外出活動要留意天氣變化。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周一台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率。

吳德榮分析，周二至周四水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有少部分平地受影響；周五、周六微弱鋒面掠過北部海面，北台雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，氣溫微降，中南部天氣晴朗，山區午後有局部短暫陣雨，仍偏熱。

吳德榮說，最新各國模式模擬第8至第10天（24至26日），西北太平洋有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。

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今雨區擴大！　降溫時間曝
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