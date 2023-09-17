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相信「命中注定」造成反效果！找對象先刪掉「擇偶條件」更順利

情侶、男女朋友、男友、女友、戀愛、交往、曖昧。（圖／CFP）

▲找伴侶時，能放下「命中註定」的想法會更順利。（圖／CFP）

文／麥拉．史卓柏（Myra Strober）、艾比．戴維森（Abby Davisson）
摘自／時報出版《愛與錢：史丹佛最熱門的人生規劃課，用5C架構做重要的選擇

找一個人共度人生，是一個充滿情感的過程。順利時，能為人生創造高潮中的高潮；不順利時，則讓人陷入低點中的低點。人們仍然得面對很多社會面的壓力，要「趕快」（在我們的生理時鐘停下來之前）找到伴侶，以及要「找對」伴侶。

善用我們的5C架構與建議雖然可以舒緩整個過程，幫助你做出更讓人滿意的決策，但很多時候你可能仍覺得幸運女神放棄你了。然而，這不代表你要孤獨終老。

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獨身的時光可以很寶貴，有助於你定義你在尋找人生伴侶時想要與需要什麼。請盡量放輕鬆，享受這趟旅程。單身並不等於孤獨。事實上，很多夫妻（甚至是育有多個孩子的父母）都可能、也確實會感到孤獨。單身者通常比已婚者有更多社交活動，社交網絡也比較廣。

▲單身者通常比已婚者有更多社交活動，社交網絡也比較廣。（示意圖／視覺中國CFP）

請記住，各式各樣的社會倫常規範正在變化當中。與其屈從於「單身是負擔」的想法，請擁抱單身以及單身帶來的機會。不管是換工作或開創事業、搬到新的城市或國家、回學校念書、徹底改變你的生活方式等等，單身的人總是有更多選擇。你擁有最多的自由，可以按照你最想要的方式來運用。

把童話故事束之高閣

長久以來，大家都聽過這樣的傳說：每個人一定會遇見「命中注定的那個人」。然而，地球上有將近80億人，每個人都有「那個注定的唯一」聽起來是不太可能的神話。

堅持追逐「命中注定」的神祕人，到最後可能產生反效果，增添不必要的壓力，尤其會讓感受到生理時鐘正在滴答滴答響的人格外不安。與其去尋找那個唯一，不如專注於尋找一個適合你和你的需求的人，而你也適合對方和對方的需求。兩人之間的關係品質，是所有成功長期關係當中的核心與靈魂。

當你卸下必須找到「命中注定」伴侶的負擔，也就擺脫了一見鍾情（或是一見上床）的幻想。如果你沒有看第一眼時就費洛蒙大噴發，如果你的心不會像小鹿亂撞般要跳出胸口，只是正常地跳動，這並不表示你們兩人之間沒有強烈的吸引力。先從「只是朋友」開始，讓我們有時間為一段長期關係打下重要基礎。

麥拉和第二任丈夫傑維持「只是朋友」的關係將近30年。事實上，傑是她第一任丈夫的朋友，也是他們的婚禮招待。多年後，他們各自離婚近十年，在一次午餐上，對傑來說一切都不同了，沒多久之後，麥拉也有同樣的感受。

艾比和羅斯一開始在商學院時也「只是朋友」，他們喜歡一起健行、吃飯和其他探險活動。一直到放春假時，兩人分開一段時間，艾比才覺得要向羅斯告白。他們很快便開始交往；當兩人迅速變得認真起來，沒有人覺得意外。

親密關係可以隨著時間變化，通常也真的會。雖然你不想強逼自己接受沒這麼吸引你的人，但也不要因為關係沒有以傳統童話故事的走向發展，就低估了伴侶的價值。

▲▼聊是非用圖,男女,性。（圖／視覺中國CFP提供）

▲有「命中注定」的想法，甚至開出「擇偶條件」清單，都可能阻礙人們發展關係。（圖／視覺中國CFP提供）

刪掉「那張清單」

我們被教導要期待親密關係以特定方式展開，也有很多人在尋找愛情時，先列出期望伴侶要具備的條件。有時候我們會真的寫出來，但大部分時候都把這些標準放在腦海裡（和白日夢裡）。

這樣的練習雖有助於你理解自己想在伴侶身上找到哪些特質，但「那張清單」不一定有用。我們在撰寫本書時做了調查，有一位受訪者就提到，她的清單到頭來如何誤導了她：

「我第一次透過共同的友人見到我先生時，並沒有一見鍾情。就算我們開始談戀愛，我也沒有『全心投入』，因為他並沒有達到我十幾歲時訂出的擇偶標準：他不高、不黑、甚至也不英俊，不是我想像中的那個人。他沒有把我迷得神魂顛倒的魅力，他的一舉一動也沒有讓我心動不已。他沒有讓我眼睛一亮的職銜，也沒有承諾我要賺大錢，讓我過奢華的生活。正好相反！我花了好幾年的時間，才克服自己設定的愛情和完美情人的錯誤認知。我想，很多人，包括我自己在內，都對於我選擇的『真命天子』嚇了一跳，但13年的相處、兩個孩子，再加上一場全球疫情，讓我肯定了我的選擇。」

外貌出眾、事業或財務很成功，看起來可能是你最初想從伴侶身上找到的特質，但長期下來，你最重視的也許是伴侶願意投入育兒，或是願意將你的事業發展和他自己的同樣列為優先要務。不管對方夠不夠符合你的「清單」，請用開放的態度看待和你交往的人。

意氣相投

另一個該丟掉那張清單的理由，是這可能根本不必要，因為人們傾向於與那些具有相似特質的人在一起，社會學家稱這種現象為「正向選擇型婚配」（positive assortative mating）。研究也確認了外貌好看的人常會和外貌好看的人結婚、高的人和高的人結婚，伴侶之間會有教育程度、財富和身體質量指數（BMI）相當的現象。

和自己相似的人作伴的傾向，出自於人類喜愛安逸舒適的本性。與自己相像的人，會讓你感受到一定程度的親切感，但這種現象也反映了一種社會性的結構：要認識很多本質上跟自己不太相像的人，有其難度。

近期的一項研究發現，社會結構對選擇型婚配來說非常重要，在美國和德國，透過網路相遇的夫妻在教育程度、種族、宗教和族裔等面向的相似度，都低於不靠網路平台認識的夫妻。然而，經濟學家保羅．歐耶爾（Paul Oyer）指出，關於吸引力和財富，正向選擇型婚配的現象在約會網站上依然盛行。

雖然很多人相信，1950年以來選擇型婚配的情況大增（還記得影集《廣告狂人》〔Mad Men〕裡的高階主管是如何把祕書娶回家的嗎？），但事實上，以受過大學教育的人來說，選擇型婚配的情形正在減少，在教育程度較低的族群中則有所增加。

選擇型婚配會影響婚姻幸福感嗎？研究的結論是較為有限且不明確。沒有確切的證據指向和學歷相似或社經地位相當的人結婚，就必然能天長地久。你選的人是誰以及你們營造出哪一種關係，更有可能是決定你幸不幸福的重要因素。

▲▼時報出版《愛與錢：史丹佛最熱門的人生規劃課，用5C架構做重要的選擇》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《愛與錢：史丹佛最熱門的人生規劃課，用5C架構做重要的選擇》，一門在史丹佛大學開了40年的課程，內容與時俱進，佳評如潮。人們經常談論愛與錢，卻很少討論如何兼顧兩者。本書補足了失落的部分：將家庭關係納入考量，也教你如何經營事業與人生。

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