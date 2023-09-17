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台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

▲台中地標湖心亭燈飾成暗黑版挨批，市府回應了。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中地標湖心亭燈飾成暗黑版挨批，市府回應了。（圖／市議員張芬郁提供）

記者游瓊華／台中報導

位在台中中區的湖心亭是台中地標，但有民代發現，台灣大道、忠明南路口兩處槽化島的縮小版湖心亭玻璃裝置沒了燈光投射，根本成了暗黑版；另外，台灣大道沿線路口、上百個LED湖心亭燈飾也有超過一半不亮。對此，台中市政府回應，縮小版湖心亭積層玻璃裝置已經設置16年，設備老舊故障，目前採靜態展出，將再行研議評估修復及改善。

市議員張芬郁表示，這兩座分別設置在台灣大道和忠明南路口槽化島的積層玻璃裝置，造型是台中市的特色地標湖心亭，縮小版湖心亭長4公尺、寬1公尺、高1.5公尺，虛體積層底座則長5公尺、寬1.5公尺，在2007年市府歷時3個月，花費500萬元工程經費設置。

▲台中地標湖心亭燈飾成暗黑版挨批，市府回應了。（圖／記者游瓊華攝）

▲另外，台灣大道沿路交叉路口的湖心亭燈飾也被發現有超過一半故障。（圖／記者游瓊華翻攝）

張芬郁指出，這兩座縮小版湖心亭確實曾繽紛一段時間，但不知運作多久就被遺忘，現在只剩下積滿灰塵，落葉、電線亂入的荒涼景象。此外，市府在台灣大道從五權路往朝富路共有17個交叉路口，南北雙向設置了118個以太陽能板發電的LED湖心亭意象燈飾，逐一統計有多達52個故障不會亮，比例將近五成。

其中在館前路、中興街路口共有14個意象燈飾，就有12個不亮，在靠近市政府的文心路口有8個也有6個不亮，張芬郁指出，民眾向她反應，每天經過台灣大道，停等紅綠燈的同時看見這些燈飾，已注意將近一年從未改善。

對此，台中市建設局說明，該積層玻璃裝置於民國96年設置至今，歷年16年，原設有噴水霧系統及不同顏色的燈光投射，但因設置年限已久，相關燈光及水霧設備老舊故障，目前採靜態意象展示，動態燈光美化將再行研議評估修復及改善。交通局也表示將巡視燈飾故障情形，並評估修復及改善。

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