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賣家也被騙！女碩生蝦皮賣筆電痛失1.5萬　詐團還勸「先報案」

▲賣家也被騙！女碩生蝦皮賣筆電反被騙1.5萬，詐團還勸「先報案」。（圖／市議員張芬郁提供）

▲賣家也被騙！女碩生蝦皮賣筆電反被騙1.5萬，詐團還勸「先報案」。（圖／市議員張芬郁提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一位王姓女碩生上月底第一次在蝦皮賣筆電，未料遇到一名自稱家住宜蘭的許姓買家要購買筆電卻結帳失敗，買家誆稱女碩士未完成「三大保障」認證，才造成訂單凍結，必須掃瞄線上客服QR，完成認證簽署再重新購買，女碩士一掃完條碼後，就接到詐騙電話要求操作網路，最後驚覺被騙已轉出1.5萬元，假買家還裝蒜反問「蝦皮怎麼會詐騙？」好心稱已打165，還要女碩生「先去派出所（報案）」。

▲賣家也被騙！女碩生蝦皮賣筆電反被騙1.5萬，詐團還勸「先報案」。（圖／市議員張芬郁提供）

▲市議員張芬郁提醒，暑假期間年輕學子上網更頻繁，只要遇見依指示匯款都要提高警覺。（圖／市議員張芬郁提供）

女碩士事後向市議員張芬郁求助，難過地說這1萬5000元是在校打工的收入，全被騙走了，只好暑假再去打工。張芬郁安排女碩生法律諮詢，也提醒民眾「不要再掃瞄蝦皮QR了」，百分之百是詐騙，暑假期間年輕學子上網更頻繁，只要遇見依指示匯款都要提高警覺。

女碩生表示，她因手機門號續約加購買了一台筆電，6月底她在臉書PO文以8000元拋售，一位自稱住在宜蘭的許姓女子私訊有意購買，要求透過蝦皮交易，雙方也改用LINE聯繫。

女碩生表示，她第一次在蝦皮當賣家，傳了蝦皮購物連結給許女，許女卻以下單後結帳失敗收到蝦皮系統通知，指她未完成「三大保障」認證，造成訂單凍結，必須掃瞄線上客服QR，完成認證簽署再重新購買。

女碩生說，許女一再催促她與線上客服聯繫，隨即有自稱是銀行的專員打電話給她，指示她操作網路銀行辦理賣家帳號認證簽署，前4次操作她的存款都未減少，最後2次則分別匯出9985元和5017元，她非常擔心想打其他電話查證，但對方告訴她必須保持線上等候實名認證完成，金額就會匯還，一直等了近半個小時電話就斷了。

女碩生說，她用LINE告訴許女她遇上詐騙，打了165，準備要去派出所報案，問她客服QR那裡來，許女吃驚回覆是下單後顯示的、「蝦皮怎麼會詐騙？」問她被騙多少錢，假好心稱自己也打了165，可以配合警方辦案，還表示問了在警局工作的朋友，要女碩生「你現在先去派出所」，隨即就斷了聯繫。

律師林益誠安慰女碩生，所幸她的銀行帳號和密碼沒有一併被騙走，否則若成為詐團的人頭戶還會涉犯刑責，現在只能等候警方循線逮捕涉案人，才有機會要求對方賠償損失款項。受理報案的霧峰派出所則表示，已行文調閱帳戶等相關資料，進一步追查嫌疑人到案說明。

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