陸iPhone 15預購首日「蘋果官網癱瘓」　果粉笑：躲得過初一躲不過15

▲蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



記者林郁婷／綜合報導

蘋果iPhone 15系列15日晚間在大陸開放預售，10分鐘內官網一度被擠到癱瘓。天貓平台的Apple Store官方旗艦店上，首批iPhone 15Pro、iPhone 15 Pro Max已全數售完，另外，京東平台預約總數也超過256萬人，讓不果粉笑稱，「果然是躲得過初一，躲不過15」。

據《南方日報》報導，天貓平台相關負責人表示，開售半小時內，已經補貨了9次，還在持續補貨中，「目前iPhone 15 Pro Max 銷售最快，iPhone15 Pro 銷量也非常高」，其中，iPhone15粉色256G、iPhone15 Pro白色鈦金屬256G以及iPhone15 Pro Max原色鈦金屬512G三款最受歡迎。

京東平台的預約數據也顯示，iPhone 15 Pro預約人數超過113萬，而iPhone 15 Pro Max則是超過143萬人，遙遙領先其他手機大廠，就連同樣剛出新機的華為Mate 60系列都被甩在身後。

一名網友透漏，他從官網成功下單iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬256G，之後想再買一台時已經進不去，等了10分鐘才進入訂購頁面，最後也買到剩下的藍色，「說不上遇冷，還是比較難搶的，但也沒有想像中那麼難搶，有些顏色半小時後依然能預約到貨」。

不少果粉也自我打趣，大家雖然都在唱衰iPhone，嫌棄蘋果沒誠意、擠牙膏，但是一看到出新機，身體還是很誠實，「果然是躲得過初一，躲不過15」。